AU CICIPASE, ŠTA TO PRIČAŠ? Alkaraz je NAJBOLJI teniser sveta - svi misle da je Grk "prolupao", navijači u ŠOKU zbog ovih reči!

Do sada, Stefanos Cicipas još uvek ne zna kako je to pobediti Karlosa Alkarasa, pošto je španski as do sada slavio četiri puta.

Grk je verovao da će se to dogoditi u finalu turnira u Barseloni, međutim, ipak nije

Podsetimo, Karlos Alkaras odbranio je titulu na turniru u Barseloni, pošto je u finalu pobedio Stefanosa Cicipasa posle dva seta, 6:3, 6:4.

Cicipas je još pre početka meča rekao da je Alkaraz trenutno najbolji teniser na svetu, što je ljubitelje tenisa širom sveta iznenadilo.

- Karlos je trenutno najbolji teniser na svetu. On je pokazao u dve poslednje godine da je sposoban da se izbori sa svim izazovima protiv najboljih na svetu.

Cicipas je onda i uporedio Alkaraza sa najvećim teniserima u istoriji.

- Moraću da igram protiv njega isto kao što sam igrao protiv Nadala u Madridu ili protiv Đokovića u mnogim mečevima na šljaci. Moram da napravim veliki korak napred u mojoj igri. To je jedini način da se on savlada - rekao je Cicipas.

Kurir sport