JA NOVAKA VEĆ SMATRAM NAJBOLJIM! Medvedev OTVORIO DUŠU za Kurir pa otkrio zbog čega je Đoković NAJBOLJI svih vremena! MOĆNE REČI!

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

Odlično je bilo razgovarati sa finalistom Rolan Garosa iz 1999. ,Ukrajincem Andrejem Medvedevim - koji je prava riznica teniske stručnosti i iskustva - iako ga retko viđamo u druženju sa medijima na Grend slem turnirima.

Razgovarajući neformalno o tome kako je sve tenis napredovao kada se posmatraju neke od njegovih vodećih zvezda danas, prešli smo na stručne ocene - gde Medvedev kaže:

" Tenis je značajno napredovao, čemu su doprinele tehnologija, nauka, nova oprema - reketi, loptice, patike - kao i tehnike i medodologija oporavka, kao što su ledene kupke, krio-tretmani, primena posebnih naprava za oporavak mišića. Takođe, igraći su povećali broj članova svojih timova, što je sve dragoceno u sportu u kome nema zamene koja vas čeka na klupi. Ako imate nekog ko vodi računa o vašem telu - a pritom igrate na tri dobijena seta kao ovde u Parizu - onda to čini veliku razliku. I zato, kada pogledate mečeve kao što je bio onaj u kome je Monfis dao sve od sebe (a da se pritom nije povredio) - danas je sasvim očekivano da će on bez većih problema nastupiti u narednom kolu, tok je to u moje vreme bilo - skoro nezamislivo. Nekada je posedovanje tima značilo da ste privilegovani time što ste među najboljima na svetu - kao što je to bio Pit Sampras - a danas je to normalna pojava, i ovakva postavka vam omogućava da igrate duže, više, bolje. 21 godinu po mom povlačenju, tehnologija je sveprisutna ne samo u tenisu već i sportu uopšte, i lepo je videti u čemu sve je sport napredovao - a sa njime i individualne atlete. Pre bi smo čitali knjige profesora ili doktora sportske medicine o tome kako i šta činiti - a danas se to pojavljuje u formi onlajn predavanja, vlogova, aplikacija za momentalnu upotrebu - do te mere da veštačka inteligencija biva korišćena na svim nivoima da rešava određene probleme i pitanja. Tehnologija takođe omogućava personalizovani pristup određivanju programa za treninge, oporavak; ukratko, sve segmente važne za uspeh u tenisu, a da pritom ne trošite vreme na razne pripremne aktivnosti. Svi imaju pristup ovoj vrsti informacija - što omogućava širokom spektru igrača da napreduju - da bi se konačna diferencijacija postigla na osnovu toga - ko igra bolje tenis.

Upitan da prokomentariše pojam talenta i njegovu ulogu u postizanju uspeha u tenisu, Medvedev objašnjava:

"Za mene talenat predstavlja mogućnost da radite posvećeno iz dana u dan, i da taj rad daje rezultate. U strukturi tenisera - maksimalno 10% možemo pripisati talentu, a ostalih 90% sposobnosti da se naporno radi, poseduje disciplina i radna etika. Ovih 10% posto se može dalje razložiti na fizičku pripremljenost, mentalnu snagu i tehničku osposobljenost. Smatram da je ono što se nekada podvodilo pod talenat - a to je da ste u stanju da odigrate neki iznenadni udarac i rešite poen na neočekivan način - više ne postoji, da je isčezlo iz modernog tenisa. Čak i ako gledate Alkaraza - on ne izvodi neverovatne poteze već "lomi" protivnika na način na koji je to radio njegov trener - Huan Karlos Ferero. Šalio sam se sa njim - kao da gledam tebe, ali sa drugačijom glavom; ista tehnika, isti strateški pristup igri - ali malo brže i jače. Mrzeo sam da igram protiv njega, a Karlitos ima još više samopouzdanja - i čini mi se da lopticu udara još bolje od Nadala, što sam smatrao nemogućim", ističe on.

Da li bi, po njemu, igrači njegove generacije bili "na nivou" ovih koji "žare i pale" svetskim tenisom danas?

"Sve ono što se danas koristi za napredak igre - i nama bi odlično došlo - ali je pitanje da li bismo mi bili igrači nalik na onima koji danas dominiraju teniskom scenom? Ono što bi sigurno imali bili bi odgovori na brojna pitanja koja bi se ticala naše karijere, igre, pripremljenosti. Ja sam, na primer, radio iz dana u dan po devet sati, imao dva hirurška zahvata na kolenima - a moj trener je umeo da kaže da to nije dovoljno, jer misli da moj protivnik trenira još više. Znate, to su bile godine 1993-1994, što nije toliko davno. Danas su stvari u tom smislu mnogo više izjednačene, i čini mi se da svi odlično znaju šta bi trebali da rade," napominje on.

"Kada dete želi da se bavi tenisom, uobičajeno izabere idola po kome oblikuje svoju igru, Za finesu - to je bio Federer, za snagu - Nadal, i to su karakteristike koje privlače mlade. Naravno, tu su brojni drugi - Hjuit, Rodik - i, naravno, Đoković - ali po meni njihov stil igre nije bio tako karakterističan, jedinstven, lep za oko, oponašiv. Ako dobro radite, postaćete igrač - a onda će vaš mentalitet odrediti vaš rang", zaključuje Medvedev.

Sigurno su ga puno pitali o finalu protiv Agasija koje ste ovde igrali 1999.... "Naravno, možete i vi (smeh). Ništa se nije promenilo od tada, ni utisci, ni osećanja, ni zaključci. Načinio sam taktičku grešku, jer sam želeo da ja odlučujem o toku meča, da osvajam poene lepim vinerima. Andre svakako nije odigrao dobar meč - odnosno - nisam mu omogućio da igra dobro u prva dva seta. Meć možda nije bio lep za gledanje. Na 4:3 sam odlučio da "uzmem pobedu", to jest da mu ne dopustim da sam izgubi. Osvojio je taj gem, brejkovao moj servis, publika je stala iza njega, ušao je u ritam, postao bolji igrač i pobedio me. Krivo mi je zbog toga - ali ako me pitate da li bih danas napravio tu istu grešku - verovatno da. Da li bih dozvolio da igrač koga treniram to učini? Nema šanse!" iskren je Ukrajinac.

U slučaju da Novak osvoji najveći broj Grend Slem titula, da li će Andrej Medvedev smatrati Novaka za najboljeg svih vremena?

"Ja ga već smatram najboljim. Ne možete da opovrgnete matematiku, ma koliko god voleli neke druge igrače. Ja obožavam Rodžera, njegovu rafiniranost, eleganciju, sve što je učinio za tenis. Kada je Pit Sampras odlučio da se povuče, mislilo se da su njegovi rezultati nedostižni - da bi Rodžer nedugo zatim to prevazišao. Zatim je to učinio Rafa, i i mislilio se da će ta dvojica osvajati sve što ima da se osvoji. Onda se pojavljuje Novak i sustiže ih - ali čini i ono što niko drugi nije - time što uzastopce osvaja sva četiri Grend Slema. To je čudesan uspeh, ali se ne spominje tako često - što nije u redu. Iz igračkog ugla - posedovati sva četiri Grend Slema u istom momentu je - skoro nemoguće. I zamislite - bio je na jedan meč od osvajanja kalendarskog slema. Prema tome, kako se može sporiti zaključak da je on najveći svih vremena u statističkom smislu? Volećete Rodžera i Rafu iz brojnih razloga - doprinos sportu, držanje na terenu - ali matematika jasno govori ko je najuspešniji", jasan je naš sagovornik.

Za kraj ovog iscrpnog razgovora, interesovalo nas je da li misli da danas ima dovoljno taktičkog razmišljanja u tenisu?

"Taktika je možda drugačija danas, ali je i dalje značajno zastupljena. Možda nećete moći da češće igrate sporije danas, ali ako ipak uspete to da učinite - to znači da ste uspeli da se nametnete, da osvojite mesto na terenu koje vam to omogućava. Opet, iz nekog drugog mesta ćete igrati drugačije - i to je stvar momenta," ocenjuje Andrej Medvedev.

