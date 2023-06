VILANDER POSAVETOVAO ĐOKOVIĆA: Evo šta Novak mora da PROMENI u svojoj igri protiv Alkaraza!

Ceo svet sa nestrpljenjem očekuje teniski spektakl u polufinalu Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Đoković ima i veliku šansu da ispiše istroriju na Rolan Garosu, jer bi titulom postao rekorder po osvojenim Grend slemovima, a pritom bi se vratio na prvo mesto ATP liste.

Svoje viđenje pred veliki duel dao je i stručni konsultant "Eurosporta", Mats Vilander koji je posavetovao Novaka kako bi trebao da igra

"Verujem da će Novak sutra pokazati svoju najbolju verziju. Protiv Karena Hačanova nije to radio u ranoj fazi meča,ako to bude radio i protiv Alkaraza, to nije dobro, jer bi Alkaraz mogao da mu pobegne i onda će to biti jako težak meč. Očekujem da će biti jako težak meč za Novaka, morate da budete agresivni, spor teniski teren, teške lopte, Novak mora da igra riskantan tenis, što nije baš morao da radi do sada", objasnio je Vilander.

Kurir sport