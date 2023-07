NOVAKOVA PRIJATELJICA SE PORODILA: Nekada najbolja teniserka sveta rodila sina! Pogledajte kakvo ime mu je dala!

Bivša najbolja teniserka sveta Ešli Barti se porodila i na svet donela sina.

foto: AP

Australijanka Ešli Barti prošle godine u martu okončala je karijeru u 25. godini života, na vrhuncu slave, čime je šokirala sve poklonike "belog sporta".

- Naš lepi dečak. Dobrodošao na ovaj svet, Hejden - napisala je teniserka na svojoj stranici na društvenoj mreži.

Među prvima čestitke su joj uputili administratori zvaničnih stranica Australijen opena, Vimbldona, Rolan Garosa i US opena, a odmah zatim i njene koleginice - Karolina Garsija, Viktorija Azarenka, Karolina Voznijacki, Samanta Stosur, Joan Konta, te fudbalerka Samanta Ker.

Ešli Barti udata je za golfera Harija Kisika. Na prvo mesto, na WTA listi došla je 24. juna 2019. godine. U karijeri je osvojila tri grend slem turnira, po jednom Rolan Garos (2019), Vimbldon (2021) i Australijen open (2022).

Zanimljivo je da je Ešli Barti krajem 2014. godine odlučila da napravi pauzu u profesionalnoj teniskoj karijeri i počela da se bavi kriketom. Igrala je za klub iz Brizbejna. Nakon godinu i po dana se vratila igranju tenisa.

Ešli Barti uvek je birala reči kada je govorila o Novaku Đokoviću, najboljem teniseru današnjice.

- Novak je neverovatan. Uvek je bio sjajan u Australiji. Mislim da je već dobio malo tog australijskog duha, toliko puta je pobedio tamo... Odličan je sportista, sjajna ličnost, pravi ambasador našeg sporta – rekla je jednom prilikom Bartijeva.

foto: Profimedia

Na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021, kada je Novak Đoković bio pod rafalnom paljbom pojedinih medija, Ešli barti odbila je da učestvuje u toj prljavoj kampanji.

- On je prošao kroz mnogo toga u poslednjih nekoliko meseci. Novak je sigurno u ligi iznad mene s obzirom na to šta su njegovi ciljevi. Meni je teško da dajem komentare o tome kako se on oseća - navela je Bartijeva.

Kurir sport