NOVAKA PITALI DA LI SEBE SMATRA FAVORITOM NA VIMBLDONU: Ne želim da budem arogantan...

Drugi teniser sveta Novak Đoković 12. put se plasirao u polufinale Otvorenog prvenstva Engleske u Vimbldonu, pošto je u četvrtfinalu pobedio Rusa Andreja Rubljova sa 3:1 - 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Za prolazak u finale Đoković će se u petak boriti protiv Italijana Janika Sinera, koji je u četvrtfinalu savladao Rusa Romana Safijulina sa 3:1.

Najbolji srpski teniser se obratio se medijima posle nove pobede na Vimbldonu, kojom je došao do 46. Grend slem polufinala i izjednačio rekord sa Rodžerom Federerom.

- Sjajan meč, igrali smo obojica sjajno, dobro je izlazio iz blokova, davao precizne udarce, čim bi dobio priliku da preuzme kontrolu, to bi činio. Igrao je bolje u prvom setu, pri kraju prvog seta, nakon toga sam promenio momentum u svoju korist. U onom jednom gemu koji je trajao godinama sam uspeo da prelomim. Ovo je bio fizički najteži meč od svih koji smo odigrali.

Upitan da prokomentariše izjavu Rubljova da Novak igra sve bolje i bolje, da je nastojao da mu danas pruži najveći mogući izazov i da je jedina pobeda koju je ostvario protiv njega u Beogradu više bila plod “sreće”, on kaže:

"Drugačije je to, nemoguće je porediti mečeve na Grend slemu i turniru iz serije 250. On je igrao najbolji meč protiv mene na Grend Slemu danas, i taj nivo igre se očekuje od igrača kao što je on, koji veoma naporno radi i posvećen je ovom sportu i uvek želi da napreduje. Bez sumnje vidim napredak u njegovoj igri, mislim da je danas odigrao izuzetan tenis; pritiskao me je, bio je blizu osnovne linije, pokušavao je da me otera od osnovne linije, što je u nekim trenucima uspevao. Bila je to “pasja” borba, u kojoj su neki poeni bili neverovatno iscrpljujući, pogotovo na kraju trećeg seta – kada se, po meni, meč odlučivao. Ukratko, ovo je bio najkvalitetniji tenis koji je Rubljov igrao protiv mene na grend slemovima".

Medije je interesovalo da li je opušteniji sad nego pre 2 godine kada je ovde jurio treći Grend Slem u toj sezoni?

"Drugačije su okolnosti - pre dve godine nismo mogli da izađemo iz hotela, pa smo išli direktno na terene. Sada boravim u kući zajedno sa svojom porodicom, više uživam i to se odražava na moju motivaciju i igru na terenu. Za sada je sve super, došli smo do polufinala – i idemo da rešavamo izazov za izazovom – u nadi da ću imati priliku da igram za titulu", kaže Novak.

Primećeno je da neki igrači uspevaju da klizaju po travi, pa je bilo zanimljivo čuti kako se Novak oseća na podlozi koja najviše varira tokom turnira?

"Što više turnir prolazii igrači se komfornije osećaju na travi. Siner i Alkaraz vole da klizaju, tako da mislim da jednostavno komfornije ako krenete da klizate. Na početku je trava klizavija i možda se malo plašite da to radite, pogotovo ako igrate pod krovom. Ja sam igrao tri od prva četiri meča u tim posebnim uslovima, i veoma mi je drago što sam igrao bez krova danas. Na kraju dana ovo je turnir koji se igra na otvorenom. Mislim da nikada nisam ovoliko malo kao danas klizao po travi, ne znam doduše da li je to bilo svesno ili nesvesno. Nekada klizanje nije najbolja opcija na travi, a nekada jeste - sve zavisi od loptice i situacije.”

Za protivnika u polufinalu – Italijana Janika Sinera – Novak govori u superlativima, i komentariše ono što je uspeo da odgleda od njegovih mečeva ovde:

“Uglavnom smo igrali u isto vreme, i nisam imao prilike da ga pratim koliko bih možda želeo. Gledao sam ga malo danas u prvom setu, i njegova igra je na izuzetno visokom nivou. Voli da igra na travi i brzim podlogama jer voli da bude agresivan i da kontroliše poen i sa bekhenda i forhenda. Izuzetno jako udara lopticu i pokušava da bude taj koji diktira poene. Dobro poznajem njegovu igru. On je veoma mlad, i normalno je očekivati da napreduje I da se to dešava. Mislim da mnogo bolje servira, što je dosta bitno na travi. On je veoma kompletan igrač, igra prvo polufinale Vimbldona. Obojica imamo dva dana da se oporavimo i jedva čekam taj izazov. Siguran sam da će biti veoma motivisan da pobedi, ali ću to biti i ja!” I za kraj – odgovora na pitanje – da li sebe smatra za favorita za osvajanje turnira?

"Pa... Ne želim da budem arogantan, ali naravno da smatram da sam favorit. Sudeći po rezultatima koje sam imao u karijeri ovde i u prethodna četiri Vimbldona koja sam osvojio – kao i još jednog polufinala u koje sam ušao - sebe smatram favoritom”, uverljiv je Novak.

Tako i treba - i nikako drugačije!

