SVET BRUJI O ŠOKANTNOM POTEZU BOSANCA! Predao meč posle jednog poena, pa ZAGRMEO na mrežama: Nemam potrebu da se pravdam!

Teniser iz Bosne i Hercegovine, Damir Džumhur, šokirao je tenisku javnost kada je u kvalifikacijama za ATP turnir u Baštadu predao meč posle samo jednog odigranog poena.

Damir je servirao, protivnik iz Austrije Filip Mišolić je vratio riternirao i osvojio poen, a Džumhur je odmah otišao do mreže i pružio mu ruku.

Zbog bizarnog poteza našao se na udaru kritika, pa je bio prinuđen da se oglasi na društvenim mrežama.

"Zaista nemam potrebu bilo kome da se pravdam. Tenis igram za sebe, svoju porodicu i ljude koji me vole. Ne pobeđujem za bilo koga, osim za sebe, ali vidim da su porazi posebno dragi medijima. I to mi ne smeta. Ali neke stvari koje se pišu su u najmanju ruku odvratne. Povreda ili nešto drugo? Da vas iskreno zanima bili biste možda malo i zabrinuti, pa biste možda čak i želeli da znate šta se desilo i onda biste tek napisali pravu istinu, kada ste sigurni šta se desilo pre meča i koji problem je u pitanju. Ovako, dali ste povod mnogim ljudima da nagađaju i da pomisle na neke jako loše stvari. Zamolio bih vas da ako nemate prave informacije, onda bar ne pišete nešto što ne znate. Hvala", napisao je Džumhur na svom Instagram storiju.

Džumhur je otkrio zašto je bio prinuđen da preda meč posle svega 36 sekundi "borbe".

"Jednostavno, uoči početka meča, tokom zagrevanja, ‘presekla’ su me leđa. Juče sam imao dug meč, koji je trajao tri sata, a posle toga je sve bilo u najboljem redu. Međutim, oko sat vremena pre početka meča, prilikom jednog udarca osetio sam jak bol. Leđa su me toliko zabolela da nisam mogao da se pomerim. Odmah sam otišao kod fizioterapeuta i popio lekove protiv bolova. Usledilo je kratko poboljšanje, olakšavajući trenuci. Pomislio sam da bih možda i mogao da igram. Igrač sam koji se ne voli da se preda bez borbe, kakvo god da je stanje. Pomislio sam, možda će biti bolje kada proradi adrenalin i kada lekovi počnu da deluju", kaže Bosanac u razgovoru za Hot sport i dodaje:

"Protivnik je odigrao kratku loptu, pokušao sam da istrčim do mreže i ponovo me je ‘preseklo’. Nažalost, ovaj put još gore. Ponovo sam pokušao da serviram, ali tada je već bilo jasno da nema nikakve šanse da mogu uopšte da stojim, a kamoli da igram dalje. Preostalo je samo da odem do mreže, pružim ruku i predam meč".

