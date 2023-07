LEKAR OTKRIO ŠTA JE ALKARAZ RADIO 2 SATA PRE MEČA SA ĐOKOVIĆEM: Ovo je jedna od tajni njegovih moći

Karlos Alkaraz je posle trijumfa na Vimbldonu postao glavna meta vodećih svetskih medija.

Svi se utrkuju da dobiju neku ekskluzivnu informaciju od mladog Španca koji je u finalu 136. Vimbldona savladao Novaka Đokovića sa 3:2 posle četiri sata i 43 minuta.

Tako je Alkaraz u razgovoru sa španski "Radio estadio" otkrio i jednu od tajni svojih moći.

Poznato je da dnevna dremka od 20 do 30 minuta ima veliku moć regeneracije. Karlitos to stalno radi, i to tačno dva sata pre meča.

Priznao je da je to uradio i pre finala sa Đokovićem.

- I tada sam malo zadremao. Istina je. Čak i ako igrate najvažniji meč u svom životu, rutine se moraju poštovati – ispričao je Alkaraz.

Alkaraz je prošle godine posle osvajanja Mastersa u Majamiju otkrio da je uključio u svoju rutinu 20-minutni san.

Te godine je Huanho Lopez, lični doktor španskog tenisera, insistirao da ima ove rehabilitacione dremke.

– Dremke su oko 20 i 30 minuta i Karlitos ih ima dva sata pre meča. Ovo povećava koncentraciju i poboljšava fizičke i intelektualne performanse igrača – otkrio je Alkarazov doktor.

Interesantno je da ovu dremku koristi i Kristijano Ronaldo. On više puta dnevno odrema 20 do 30 minuta, a rezultati su u oba slučaja sjajnih sportista očigledni.

Kurir sport