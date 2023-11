BRUTALNE REČI SLAVNE ŠAMPIONKE Njena izjava o Novaku odzvanja svetom: Jedna stvar je POSEBNO FASCINIRA: Ovo ne smemo da zaboravimo

Proslavljena teniska šampionka Žastin Enan nije štedela hvalospeve na račun srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Pobedom na startu Završnog mastersa u Torinu Đoković je zvanično obezbedio prvo mesto na ATP listi na kraju todine, čime je pomerio sopstveni rekord, pa će osmi put u karijeri godinu završiti na teniskom tronu.

Đoković u poznim igračkim godinama iza sebe ima sjajnu sezonu, tokom koje je osvojio titule na Australijan openu, Rolan Garosu, US openu i oborio brojne nestvarne rekorde. Surova dominacija u 36. godini života oduševila je i slavnu Belgijanku koja se poklonila srpskom asu.

"Kakvo dostignuće za Đokovića! Ne smemo da zaboravimo da je on igrao ne relativno malom broju turnira. Ostvario je mnogo pobeda, osvojio tri grend slema i igrao finale Vimbldona. Kakva sezona, ispunjena time da se birajući ciljevi bude u stanju da bude maksimalno efikasan u ključnim momentima. On i dalje ima mesta za napredak i to je pokazao ove godine", poručila je fascinirana Enan.

