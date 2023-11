VIKTOR TROICKI: Novak je najveći heroj Srbije, i on je čovek...

Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki, rekao je da je ponosan na svoje igrače.

U svojoj završnoj reči Troicki je poručio:

“Ponosan sam na svoje igrače, na ceo tim. Nažalost, ni ove godine se nije dalo. Jedna lopta je nedostajala da uđemo u finale, gde bismo imali šansu za se ponovo borimo za trofej. Toliko blizu, ali toliko daleko – i sada je ukus jako gorak. Miša je bio fenomenalan na treninzima, u meču četvrtfinala i u singlu i dublu danas. Novak je odigrao neverovatan meč sa Sinerom, izvukao je iz sebe poslednji atom snage. Svi znamo da je Novak najveći sportski heroj Srbije, da je toliko puta izvukao ono što je izgledalo nemoguće, ali – na kraju – svakome se dese ovakve stvari, jer i on je čovek – a ovakav biva sport. Bili smo jako blizu, ali nam se nije dalo. Italijanski dubl je bio svežiji, Siner je posle pobede bio u boljem momentumu. To je tenis, meč nije gotov do poslednjeg poena. Glavu gore, idemo dalje, to je jedino što mogu posle skoro osam sati igre da poručim svom timu i onima koji su nas pratili I podržavali. Verujem u ove momke, glava gore. Nadam se da ćemo se vratiti još jači naredne godine.”

