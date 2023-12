DA LI SE SPREMA TENISKA REVOLUCIJA? ATP protiv Novakove organizacije, umešani i BOGATI ARAPI! Hrvatski stručnjak otkrio DETALJE!

Teniska sezona je gotova nakon Završnog Mastersa u Torinu i Dejvis kupa u Malagi, a igrači su otišli na zasluženi odmor.

Međutim, dok su teniseri na pauzi u organizacionom smislu se sprema revolucija. Poznati novinar portala “Tennis Channel”, Džon Verthajm, najavio je mogućnost formiranja novog “Super toura” umesto dosadašnjeg ATP toura. Naime, Saudijska Arabija nakon enormnih ulaganja u fudbal i golf želi da nastavi sa kreiranjem imidža suprotnom postojećoj slici o njihovoj zemlji neverovatnim ulaganjima u tenis.

Po Verthajmu, Rijad kao glavni grad ove države sa Arabijskog poluostrva bi dobio turnir iz Masters serije 1000, dok bi svih deset Mastersa računajući novoformirani Rijad kao i sva četiri Grend slema prešlo u vlasništvo nove organizacije, a ATP bi zadržao turnire iz serije 500 i 250.

Da bi proverili da li ove najave imaju pokriće pozvali smo Dina Marcana, bivšeg hrvatskog tenisera, a sada čoveka koji se bavi menadžerskim poslom, ali i ima bliske kontakte sa veoma uticajnim ljudima u svetu tenisa.

Dinon u razgovoru za Kurir istakao kako smatra da su turniri iz serije 1000 najveći dobitnici u i da svaki od njih ima svog vlasnika.

- Kada je reč o turnirima iz serije 1000, svaki od njih ima svog vlasnika i to su najveći dobitnici u tenisu, velike svote novca se tu okreću. I Indian Vels i Majami i Monte Karlo i Šangaj, svaki od njih ima zavidnog vlasnika, siguran sam da oni neće tako lako dozvoliti da nešto u šta su toliko ulagali ode u ruke Saudijske Arabije - počinje priču nekadašnji dubl igrač.

Zbog zategnute situacije između ATP toura i organizacije PTPA koju je osnovao Novak Đoković i koja se zalaže za veće nagradne fondove i bolju raspodelu novca slabije rangiranim teniserima, mnogi smatraju da bi nezadovoljstvo igrača postojećim nagradama moglo da ima uticaja u ovom neverovatnom transferu turnira na Bliski Istok.

Marcan kaže da niko nije imun na njihov novac, ali i da bi Grend slem turniri ovde mogli da imaju ključnu ulogu.

- Već na Vimbldonu su se postavljala pitanja vezana za Saudijsku Arabiju, ali mislim da će najvažnije biti kako će na ovo reagovati Grend slem turniri, jer ne vidim kako će četiri najveća turnira u svetu tenisa koji su kontrolisale zapadne sile tek tako lako da pređu u vlasništvo Saudijaca. ATP ima kontinuitet i ne verujem da bi dali organizaciju tom tržištu koje je nestabilno, oni mogu da počnu da organizuju turnire i da prestanu posle dve, tri godine, dok je u Evropi to tradicija. Saudijska Arabija pokušava da se pozicionira i u svetu tenisa, pored fudbala i golfa. Ja mislim da je ovo test da se vidi da li tu ima dima ili vatre - ističe bivši teniser.

Kada je reč o samoj organizaciji PTPA Dino ne vidi jasan plan i program i upoređuje tenisku organizaciju sa političkom strankom.

- Ja generalno jesam za postojanje jedne nezavisne teniske organizacije koja će se boriti za prava igrača, ali ono što je problemattično kod PTPA jeste što ja ne vidim koncept, plan i program. To je kao kad imate političku partiju, vi morate da imate program kojim ćete privući ljude, odnosno glasove. Tako isto i u tenisu vi morate da imate program da biste privukli potpise, odnosno tenisere. E ja to ne vidim u PTPA i mislim da je to glavni problem ove organizacije. Ne verujem da će ATP sve ovo mirno gledati, a ukoliko dođe do sukoba, može da bude odeđenih sankcija, ako se recimo turniri u vlasništvu Saudijske Arabije ne računaju za ATP listu, koji će onda igrač želeti da igra te turnire ukoliko mu se ne boduju za ATP listu - kaže menadžer kinsekog tenisera Ženga Žiženga.

Ova situacija izazvana zovom i ekspanzijom novca zemlje Persijskog zaliva neodoljivo podseća na pokušaj najbogatijih fudbalskih klubova zapadne Evrope da formiraju svoju Superligu zatvorenog tipa gde bi samo oni delili novac od privatnih kompanija koje bi sponzorisale ovu privatnu ligu. To je tada naišlo na neverovatan otpor i navijača klubova, i organizacija i liga kao i samih fudbalera pa je taj koncept propao.

Marcan misli da će se ta situacija teško ponoviti i u tenisu.

- Mislim da nijedan sport ne može da dobije takav otpor i takvu vrstu bunta kao fudbal. Kada je reč o tenisu mislim da su najvažniji Grend slem turniri i da ukoliko oni to odbiju, a mislim da hoće teško da će doći do realizacije ovog projekta - zaključuje dobro obavešteni Hrvat.

