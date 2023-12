TENISERI SU POČELI DA MRŠAVE ZBOG ĐOKOVIĆA?! Srbin je prvi pokrenuo tu lavinu - poznati Amerikanac otkrio u čemu je tajna!

Fizička sprema Novaka Đokovića uvek je bila na najvećem mogućem nivou, pa čak i sada, kad ima 36 godina.

Tokom cele karijere srpski teniser bio je veoma disciplinovan, vodio je računa o ishrani a o tome koliko je posvećen ovoj igri ne treba trošiti reči.

Sada je o njemu govorio i američki teniski trener Bred Stajn, koji tvrdi da Novak ima ogroman uticaj na druge tenisere.

"Ako pogledate najbolje momke u tenis u ovom trenutku, od Novaka i Daniila Medvedeva, Sinera, Karlos je malo drugačiji, ali je tu negde... Svi su prilično mršavi, šlank. Kada se pogleda visina, igrači su viši, ali čini mi se da su igrači sada mršaviji nego što su bili", kazao je Stajn u ATP podkastu.

Poznati Amerikanac tvrdi da su se mnogi igrači "iskopirali" Đokovićev način ishrane.

"Mislim da je Novak doveo do toga. Igrači su videli šta je uradio sa svojom ishranom i kako se to odrazilo na njegovo kretanje na terenu – sve više igrača to primenjuje“, rekao je Stajn.

