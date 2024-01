SRBIN BESAN NA SEBE POSLE ELIMINACIJE! Lajović otvorio dušu: Najviše me BOLI to što sam opet izgubio na startu!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Srpski teniser Dušan Lajović ponovo je eliminisan u prvom kolu Slema – ovoga puta od kvalifikanta Cepjerija u četiri seta...

Loša i nesrećna serija Dušana Lajovića na Grend Slemovima se, nažalost, nastavila i u Melburnu. Eliminacija već u prvom kolu po šesti put usledila je posle poraza od 3:1 u setovima od kvalifikanta Đulija Cepjerija, koji je danas bio agilniji, agresivniji, slobodnije ruke, precizniji i srećniji kada je najviše trebalo i od rane faze meča znatno bliži pobedi po svim merljivim i nemerlijvim aspektima igre i držanja na terenu.

Sa druge strane Lajović nikako nije uspevao da poveže redove, konsoliduje servis posle kojeg bi usledili neki eventualni paterni odigravanja poena, a prevashodno odgovori na agresivnost i snagu Italijana.

“Loše sam igrao ceo meč, pogotovo na riternu. Bilo mi je teško da uđem u razmene na njegovom servisu,i to je napravilo razliku. Video sam šansu u žrebu, ali dečko je odigrao stvarno dobro, sa lakoćom se kvalifikovao i u ovakvim (toplim i vetrovitim) uslovima nisam uspeo da dođem do onog dela meča u kome bi se on “lomio”, gde ja mogu nešto da napravim. Ono što se najčešće dešavalo je da je dominirao u kraćim razmenama. U četvrtom setu sam imao brejk prednosti, ali sam loše odservirao, sunce mi je išlo direktno u oči, morao sam da menjam servis. Šteta, mislim da bi u petom setu možda bilo drugačije, a pre svega u fizičkom smislu. Najviše me boli to što sam opet izgubio na startu, jer već šest-sedam meseci igram na visokom nivou. Postavio sam sebi cilj da odigram bolje na slemovima, ali nisam uspeo”, objašnjava Lajović.

Šta je trebao bolje da uradi – ali nije?

“Taktički sam trebao bolje da se postavim, ali je pre svega bilo potrebno da bolje riterniram na drugi servis. To je bilo očigledno i ovako, a naročito jasno i po statistici. To je bila bitna stavka. Prvi servis mu je teško čitati, i na riternu je to više stvar brze reakcije, ali sam na drugom servisu morao bolje”, jasan je naš igrač.

S obzirom na spomenute rezultate na Grend Slemovima, da li Dušan misli da su potrebne neke promene u radu, pripremama?

“Ne mislim da su potrebne radikalne promene. Na dobrom sam putu u poslednjih osam-devet meseci. Prošle godine sam igrao dobro, otvorile su se prilike na nekoliko mesta. Bio sam solidan u Adelejdu, dobio Kokinakisa koji tamo postiže dobre rezultate, dok je protiv kasnijeg osvajača Lehečke bio potpuno drugačiji sport na vetrovitom terenu broj 3. Bio sam blizu toliko puta, ali je trebalo istrajati. Stvari su blizu, treba samo istrajati. Ne mislim da je ova situacija alarmantna. Prošle godine sam na dva Slema bio pod uticajem boginja, bilo je još atipičnih situacija, i nadam se da neće biti više nepredvidivih stvari ove sezone. Dobro se osećam, ali sam besan zbog poraza jer sam video šansu u žrebu. Svakako ću uraditi analizu kada mi se smiri glava, i videti šta treba dovesti u red i kako”, najavljuje Dušan.

Upitan za dalje planove, a pogotovo kada je nastup za Srbiju u Dejvis Kupu u pitanju, Lajović kaže:

“U nastavku Australijan Opena ću igrati dubl sa Bublikom, a s njim nikada ne znaš šta će biti. Do Dejvis kupa početkom februara nemam ništa, odradićemo pripreme. U Malagi smo doživeli težak poraz; smo bili naštelovani da uradimo sve kako bismo otišli do kraja, ali nažalost nismo. Osećali smo da smo jako blizu, ali to je tenis. Videćemo šta će biti ove godine, koju počinjemo kvalifikacionim mečem protiv Slovačke u Kraljevu. U timu će biti svi osim Noleta, što je razumljivo. Na nama je da se izborimo da dođemo do neke kasnije faze takmičenja, u kojoj bi on eventualno mogao da nam se pridruži. U svakom slučaju, ostaje da vidi da li smo do sada preboleli Malagu kad se okupimo…” zaključuje Lajović za medije iz Srbije.

Kurir sport

