"SRĐAN SE SAMO SMEJAO, PA NIJE ISPUNIO OBEĆANJE" Nepoznata anegdota porodice Đoković: "Rekli su da je u pitanju ugled familije"

Sport i marketing su oduvek bili veoma povezani, a kako vreme prolazi jednostavno je nemoguće da se zamisli neki klub, liga ili čak pojedinačni sportista koji ne radi na svojoj promociji.

Dušan Stojanović je već dugi niz godina stručnjak za marketing, a dubok trag ostavio je upravo u sportu. Brinuo je o promociji mnogih klubova, organizovao važnje događaje, a u velikom intervjuu za "Ekspres" govorio je o brojnim zanimljivim temama.

Godinama je Stojanović brinuo o marketing timu Dejvis kup reprezentacije naše zemlje, te se u razgovoru za "Ekspres" setio tih dana.

- U tih pet godina učestvovali smo u tri finala. Jedan od tih mečeva, onaj protiv Francuza, igrao se u ’Pioniru’. Spektakl. Predvodili su ih Lekont i Noa. Meč su zajednički organizovali teniski klubovi Zvezda i Partizan. Naši su slavili 4:1. Sledeći put finale je igrano protiv Nemaca. Javlja se pre toga Cirijak, hoće one podloge ’Sintelona’. Napravim mu kontakt, on kupi podloge. Plati svaku po 14.500 maraka, a Nemcima uzme po 70.000 za svaku. Pre toga sa Nemcima su igrali protiv Danaca koji su se žalili da je podloga brza. Na istoj Nemci su sačekali i meč sa Jugoslavijom. Boba i Beker su odigrali zaista pravi mali egzibicioni meč.

Otkrio je i po čemu pamti meč između Jugoslavije i Švedske.

- Bilo je to četvrtfinale Dejvis kupa. Sve se događalo pred raspad Jugoslavije. Stipe Mesić bio je predsednik Organizacionog odbora, Franjo Tuđman predsednik počasnog. Iz Srbije su prisustvovali Pera Marinković, predsednik TSJ-a, Radmilo Armenulić i ja. Počinje himna, za Jugoslaviji igraju Ivanišević i Orešar koji je pre toga stavio desnu ruku na srce. Kad su krenuli taktovi himne ’Hej, Sloveni’ on je ruku spustio na međunožje. Ja gledam i pitam se gde si došao, čoveče.

Revanš je igran u francuskom gradiću Po.

- Da, ali bez tenisera iz Hrvatske. Povukli smo iz penzije Bobu Živojinovića, bio je tu i mali Muškatirović? Kad smo stigli, sačekao nas je Lekont. Pred Bobom se pohvalio da je kupio nekog novog ’audija’, čudo od kola, Boba traži ključeve, vozi na dva točka, dime se gume, Lekont se hvata za glavu. Drugi dan imali smo prijem kod gradonačelnika, a uveče provod u diskoteci koju je rezervisao Boba. Kad smo ušli, nastalo je opšte oduševljenje, sve žene su i bukvalno bile opčinjene Živojinovićem. Ovo pričam jer sam tada shvatio da je Boba neuporedivo više bio cenjen u inostranstvu nego kod nas.“

Zatim se Stojanović, na molbu Srđana i Novaka Đokovića, posle kraće pauze vratio u Dejvis kup reprezentaciju, ovog puta Srbije.

- Već sam duboko zagazio u politički marketing, ali su onda Srđan i Novak došli u moju beogradsku kancelariju. Srđan je govorio kako samo ja to mogu da organizujem, da moram u sve da se uključim, da je u pitanju ugled porodice Đoković. On i Boba (Živojinović) tada nisu bili u dobrim odnosima i ja da ih okuražim, kažem ok, ali i ceo posao dam mojoj agenciji uz obećanje da ću u svemu biti nadzor.

Otkrio je zatim i zanimljivu anegdotu i jedno obećanje koje mu je dao Srđan Đoković, a koje nikada nije ispunjeno.

- Moguće da je i tako. Zapravo tom prilikom sam se prvi i poslednji put video sa Novakom i zapravo samo odgovorio na Srđanovo pitanje šta Novaku savetujem oko marketinga. Rekao sam mu da mu u finansijskom smislu marketing neće biti potreban jer ništa ne uspeva kao uspeh, a ti ćeš, Novače, već ove godine osvojiti svoj prvi masters u Indijan Velsu ili Majamiju. Srđan se samo smejao, rekao je ako se to dogodi da biram turnir na kome ću biti njegov gost. Novak je osvojio Indijan Vels, ali ja poziv nisam dobio.

Stojanović je, ipak, imao par saveta koje je uputio Novaku.

- Rekao sam mu pored toga što ćeš imati uspeha kao igrač, moraćeš da praviš i psihološku sliku o sebi kod ljubitelja tenisa. Trudi se da budeš simpatičniji od Mareja, trenutno tvog najvećeg rivala, odnosno uradi neke stvari koje će ljudi sa simpatijama primiti. Takođe, kad odeš u neku zemlju, obavezno pomeni nekog njihovog sportistu kao svog idola. On je to uradio u Portugalu pričajući o Euzebiju i danas je u toj zemlji sportska ikona. Bilo bi lepo, rekao sam, i da se izviniš sudiji kada tražiš čelendž i ispostavi se da nisi bio u pravu. To od tenisera niko nije uradio, ti budi prvi. Koliko znam, to još nije učinio. Pričao sam mu i o Kasijusu Kleju, jednom od najvećih u istoriji boksa, za koga sigurno 99 odsto anketiranih na bilo kom kraju zemaljske kugle misli da on to i zaista jeste bio. Zbog Vijetnama, proganjanja i svega drugog što mu se desilo, dobio je dimenziju koja je nadmašila njegov sportski uspeh. Zahvaljujući Australijancima, to je na neki način uspelo i Novaku. Zahvaljujući njima, osim što je kao igrač neprikosnoven, on je sada i persona. Zbog svojih stavova i činjenica da nije marioneta kao što su to Nadal i Federer, biće upamćen i poštovan u svom svetu daleko više nego mnogi drugi takođe sjajni teniseri - zaključio je Dušan Stojanović.

