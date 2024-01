PREOKRET ZA PAMĆENJE ČUDESNOG KECMANOVIĆA! Srbin spasao DVE MEČ LOPTE pa srušio Amerikanca za osminu finala Australijan opena!

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala Australijan opena, pošto je u trećem kolu posle preokreta savladao Francuza Tomija Pola.

Posle pet setova i četiri sata žestoke borbe Kecmanović je slavio rezultatom 6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (7), 6:0.

Miša je dobro otvorio meč, poveo sa 1:0 u setovima, međutim, Pol osvaja naredna dva seta i stiže do preokreta. Imao je Amerikanac sjajnu priliku da završi posao u taj-brejku četvrtog seta, ali je propustio dve meč lopte. Srbin je vezao tri poena, osvojio set i stigao do izjednačenja. To je potpuno slomilo Pola, koji je potpuno izgubio fokus u odlučujućem petom setu. Kecmanović je to iskoristio i na kraju stigao do trijumfa.

Srbina u osmini finala čeka bolji iz okršaja Karlosa Alkarasa i Junčenga Šanga iz Kine.

Kurir sport/J.M.

