JEDNO JE SIGURNO - GLEDAĆEMO FANTASTIČAN TENIS! Alkaraz želi svoje peto Gren slem finale - može li Zverev da režira iznenađenje?

U nastojanju da 20-godišnji Alkaraz uđe u svoje peto Grend Slem finale u karijeri i time postane peti igrač u Open eri koji je pre navršene 21 godine uspeo da dođe do poslednjih četiri na sva četiri Grend Slema, mladog Španca neće čekati nimalo lak zadatak.

Iako je u njihovom poslednjem četvrtfinalnom susretu na Slemu u Njujorku prošle godine Karlos bio bolji od Saše Zvereva, Nemac je taj koji je odneo pobedu u njihovom poslednjem meču, za završnom Mastersu sezone u Torinu i time stekao prednost od 4-3 u međusobnim okršajima. Tradicionalno uspešniji na tvrdoj podlozi (pobede u Beču, Akapulku i Torinu i samo taj poraz u Njujorku) Zverev ovde takođe juri svoje drugo polufinale, odnosno sedmo na Slemovima – a zanimljivo je da nikada do sada nije pobedio Top 5 igrača u ovoj fazi takmičenja na jednom od 4 najveća turnira sezone, izgubiviši čak 10 istih, odnosno tri na Australijan Openu. U poređenju sa njim, mlađi Alkaraz protiv Top 10 igrača ima skor od 6-5 na Grend Slemovima i ukupno 23 pobede i 15 poraza na ATP turneji – jer je do sada ovo tek njegov treći nastup u Melburnu i dvanaesti na Slemovima.

Sa 20 godina i 269 dana Karlitos će nastojati da postane najmlađi polufinalista u Melburnu posle Cicipasa 2019. godine, I jedanaesti u Open eri. Ono što je još posebno zanimljivo a vezuje se za njegove godine je da bi se pobedom približio na dva koraka od toga da postane tek treći igrač u tom periodu istorije tenisa koji je osvojio 3 Grend Slema pre nego što je navršio 21 godinu, posle Vilanderovih 4 i Borgovih 3. Time što je osvojio 6 titula u prošloj godini – iako je izostao iz jednog dela sezone posle Vimbldona – Alkaraz je bio drugi na listi uspešnosti posle Novaka (7), pa bi moglo da se kaže da je trajektorija njegove forme sa kraja prošle godine veoma stabilna, što se moglo videti i iz dosadašnjih mečeva ovde.

Saša Zverev je u Melburnu pod velikim pritiskom medija usled sudskog procesa za nasilje u domu (zakazanog za maj 2024.) ali i pored toga pruža odličan nivo tenisa. Plasman u sedmo Grend Slem polufinale bi ga dovelo na drugo mesto po broju nastupa u ovoj fazi turnira igrača iz Nemačke, ispred Štiha a daleko iza Bekerovih 18 nastupa; time je ujedno jedan od 9 aktivnih igrača kojima je pošlo za reketom da više od 6 puta uđu u polufinale Slema (gde je Novak lider sa 48). Samo tokom ovog turnira Saša je pobedio u poslednjim mečevima u pet setova – protiv Klajna u drugom i Norija u prošlom kolu, gde mu je skor u takvim mečevima 5 pobeda i 2 poraza, a na Slemovima – 21-10. Ovo znači da Zverev ume da se izbori i sa sobom i protivnikom, ukoliko dođe do toga da prvi put bude igrao takav neizvestan meč sa Špancem večeras.

A da li je to mogući scenario za ono što nas očekuje na Rod Lejver Areni možda i ne pre 9:30 večeras? Ako Alkaraza bude služio servis i krene od početka da igra efikasno i agresivno, bilo bi veliko iznenađenje da Zverev uspe da povrati ravnotežu u tom meču. Španac ove godine u Melburnu izgleda sjajno, dominantno, fizički vrhunski pripremljeno i stručno vođeno od strane njegovog stručnog tima, pa je sam sebi do sada zadavao najveće probleme – kada mu padne koncentracija ili visoki takmičarski elan u određenim momentima. Čak 5 sati manje (8:42) proveo je na terenima u Melburnu do sada Karlos u odnosu na Zvereva, i to samo u poslednjem meču 2 sata i 16 minuta manje od njega, odigravši 114 gemova nasuprot 180 koje je morao da procesira njegov protivnik – a da je pritom izgubio 2 seta.

Odmorniji, orniji i visoko motivisani Alkaraz će biti veoma težak za nadigrati pa savladati za Zvereva, koji bi morao da bude veoma kompaktan i besprekorno učinkovit u realizaciji njegovog plana igre, zasnovanog na permanentno velikom servisu i agresivnoj igri iz terena, brzoj realizaciji vinera iz svih pozicija iz kojih ih bude tražio (a pre svega u prilasku mreži i ređe iz razmena sa osnovne linije) i maksimalnom strpljenju i fokusu na ciljno usled sigurno veoma agilne i sveprisutne Alkarazove odbrane.

Zverev sigurno nije toliko dobro fizički pripremljen i snažan kao Alkaraz, ali ako uspe da destabilizuje protivnika do te mere da krene da (možda i pod pritiskom veličine uloga) greši iz riterna i u razmenama, kao i da umanji brzinu servisa zbog kontrole rizika ili načini više servis-grešaka u nameri da jačim servisom potisne agresivnu poziciju Zvereva – tu se otvaraju razne mogućnosti. Ulazak u četvrti set Zverevu znatno diže šanse za uspehom, ali nije isključeno ni da Alkaraz bude tražio priliku da ostane u meču, jer je on ipak mlađi i neiskusniji takmičar u Melburnu od Nemca i moguće je da stvari ne krenu po planu koji je zacrtao njegov tim.

U petom setu bi odlučivalo šta je tačno dovelo do njega, ko je propustio više šansi da okonča meč u četiri, u kom fizičkom stanju se nalaze teniseri – i ko će bolje otvoriti završni deo igre i doći do brejka. I da i ovaj set krene da se odvija u neizvesnosti, jedan od ovih faktora će uticati na sam finiš i pokazati ko više želi i može do pobede, odnosno čija mentalna snaga može da pokrene fizički momenat do uspešnog završetka. Po svemu viđenom do sada, ponavljamo, Alkaraz je solidan favorit, ali ništa osim toga da ćemo gledati sjajan tenis i večeras sa Lejvera ne bi bilo teniski uputno prokomentarisati.

