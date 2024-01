NEŠTO NIJE BILO U REDU SA ĐOKOVIĆEM! Siner savladao Novaka, pa ZABRINUO navijače srpskog tenisera: To sam odmah primetio...

Srpski teniser Novak Đoković prvi put u karijeri zaustavljen je u polufinalu Australijan opena pošto ga je rano jutros nadigrao Janik Siner (3:1). Đoković je olako ispustio dva seta, osvojio je tek tri gema u njima što mu se nikad na grend slemovima nije desilo, pa je na konferenciji za medije, nakon čestitki na račun Italijana, rekao da je i sam "bio u šoku" zbog očajnog nivoa tenisa koji je prikazao.

Po sopstvenom priznanju, bio je to jedan od njegovih najlošijih nastupa na grend slemovima, a Janik Siner je skrenuo pažnju medijima da se "ne zanosi previše pobedom" pošto je primetio da nešto nije bilo u redu sa Đokovićem. Obraćajući se medijima, dao je svoj sud o onome što je mogao da vidi iz prve ruke.

"Prva dva seta video sam da nije dobro udarao lopticu, nije je udarao kako ume, takođe nije se dobro kretao. Mislim da nije bio fokusiran kao što ga obično viđamo u ovakvim mečevima. To sam primetio", kazao je Siner koji se nije previše opuštao kada je to primetio nego je insistirao da igraju tenis visokog nivoa, koji u tom trenutku Đoković nije mogao da isprati i zato je "dok si rekao keks" vodio 2:0.

"Ali, vidite, morate biti spremni ako se to promeni, što se i desilo u trećem i četvrtom setu kada smo igrali na istom nivou. Takođe, Novak je najbolji riterner u istoriji, a nije imao brejk šansu i statistika dosta govori. Dešava se u tenisu da imate loš dan i tada je jako teško da pobedite. Video sam u prvom setu da nije igrao dobro, ali sam se trudio da igram ja na svom nivou", dodao je Siner.

I sam Đoković je pričao o tome da ceo turnir nije igrao na nivou koji je očekivao od sebe, odnosno bio je zadovoljan samo kako je igrao protiv Adrijana Manarina, ali još ne znamo koji je razlog tome. Uoči turnira, Đoković je doživeo povredu zgloba koja ga je na neko vreme izbacila iz ritma, potom je bio prehlađen i jedva je uspevao da diše na vrelom australijskom suncu, dok je bilo i nekih taktičkih promašaja zbog kojih se svađao sa Ivaniševićem.

Zbog toga mu se nova generacija približila, više nego neke prethodne: "Karlos, Rune i ja smo skroz drugačiji teniseri. Imam osećaj da je svako od nas mentalno drugačiji, ali ono što nam je zajedničko je da verujemo u sebe i to dosta pomaže. U tenisu kada verujete, to je već velika prednost. Mislim da smo srećni što smo imali sreće da vidimo Novaka kako trenira, nadamo se da će se vratiti Rafa da vidimo i njega, imao sam sreće da ga vidim u Adelejdu, dok sa Federerom nisam imao sreće. Na neki način, uvek pokušavam da učim od njih i to je uvek bio deo procesa koji nije završen. Mislim da još možemo da napredujemo i srećan sam zbog svog prvog finala u Melburnu. Znam da moram još da napredujem", naglasio je Siner.

Podsetimo, Janik Siner će u finalu Australijan opena igrati protiv boljeg iz duela Aleksandera Zvereva i Danila Medvedeva, dok bez obzira ko pobedi - Novak Đoković će od ponedeljka i dalje biti prvi teniser sveta.

