RASTALI SE LASLO ĐERE I JAROSLAV LEVINSKI: Jaro, bilo je to dobro putovanje - nažalost došlo je do kraja

Srpski teniser Laslo Đere objavio je da je završio saradnju sa trenerom Jaroslavom Levinskim.

"Jaro, bilo je to dobro putovanje. Nažalost došlo je do kraja. Ne mogu da ti budem zahvalniji za tvoju posvećenost i lekcije kojima si me naučio u poslednjih godinu i po dana. Postao sam bolji i iskusniji trener tokom zajedničkog rada. Želim ti sve najbolje i viđaćemo se na Turu", napisao je srpski reprezentativac na Instagramu.

Raskid saradnje sa trenerom posledica je loših rezultata, Đere od početka godine nema nijednu pobedu i pretrpeo je tri poraza.

Đere je trenutno 35. teniser sveta.

(Beta)