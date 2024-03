NEKI NOVI KLINCI! ZABRINJAVAJUĆI PODATAK! Od poslednjih devet poraza Novak čak sedam puta gubio od igrača rođenih posle 2000. god!

Novak Đoković započeo je svoju 417. nedelju na vrhu ATP liste čime je nastavio da obara sopstveni rekord. Ono što brine sve koji vole najuspešnijeg tenisera u istoriji ovog sporta jesu sve češći porazi srpskog tenisera i to od mlađe garde koja nesumnjivo ima mnogo više uspeha nego ranijih godina.

Godinama smo gledali Noleta kako odbija nalete tenisera rođenih 1990-ih godina, Cicipas, Medvedev i Zverev su tek na momente i na kašičicu povremeno uspevali da uzmu mali deo kolača koji je bio rezervisan za Srbina. Ipak, ono što je primetno jeste da je u poslednjih godinu dana od devet poraza koje je imao na turnirima čak sedam došlo od igrača koji su rođeni 2000. godine i kasnije.

Alkaraz, Rune, Museti, Nardi i Siner koji je nekako najviše od svih uspevao da pomrsi račune neprikosnovenom Novaku, su pokazali da mlađi igrači itekako imaju šta da ponude "belom" sportu.

Srpski teniser je davno istakao da su mu prioritet Grend slemovi pa je možda i do toga da ne igra punom snagom manje turnire i da se čuva za bitnija takmičenja koja dolaze, a to su Rolan Garos, Vimbldon i naravno Olimpijske igre gde će naš teniser pokušati da dođe do toliko čekane zlatne medalje.

Srbin je još uvek prvi i tu nema dileme, ali sve češći porazi predstavljaju razlog za brigu mnogih navijača. Bez obzira na to treba istaći da suvereno držati prvo mesto sa 37 godina je nešto zbog čega Đokoviću treba "skinuti kapu". U svakom slučaju svi koji vole i navijaju za Noleta znaju da je on poput feniksa i da nijednog trenutka ne smete da ga otpišete.

Spisak tenisera koji su bili bolji od Novaka u 12 meseci: 1. Museti(2002. godište) 2. Lajović(1990. godište) 3. Rune (2003. godište) 4. Alkaraz (2003. godište) 5. Siner * 3 (2001. godište) 6. De Minaur (1998. godište) 7. Nardi (2003. godište)

Kurir sport

