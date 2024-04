NIJE ON NIKOME DUŽAN, ALI... Goran Ivanišević poslao POSEBNU PORUKU Novaku Đokoviću: Jedno mu od SRCA želim!

Posle duge i uspešne saradnje Novak Đoković rešio je da kaže zbogom Goranu Ivaniševiću. Nole je odlučio da promeni trenera, a i dalje se licitira ko bi mogao da zameni Hrvata na ovoj poziciji.

I dok se Đoković uz Nenada Zimonjića sprema za izazove u Monte Karlu, Goran Ivanišević je imao posebnu poruku za svog doskorašnjeg pulena.

- Ne da verujem da će se motivisati, već sam siguran u to. Od srca mu želim da osvoji olimpijsko zlato, pre svih grend slemova, to je nešto što on želi i što smatra da je dužan. Nije on nikome ništa dužan, ali ‘ajde… Želim mu da uspe u tome - rekao je Ivanišević za Sport klub, pa dodao:

- Kada je Novak DJ, onda ljudi plešu ono što on pušta. Što pre preuzme DJ pult, pre će ljudi zaigrati.

