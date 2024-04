KIŠA JE PRESTALA, SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL! Šta čeka Đokovića protiv Safiulina? Novak mora da uradi OVO kako ne bi bio u NEVOLJI

Specijalni izveštač iz Monte Karla, Vuk Brajović

Po “navici” iz toka dosadašnje karijere, prvi protivnik Novaka Đokovića u Monte Karlu – Roman Safiulin – i ove sezone je sporadično “čupkao” uspehe na za njega ne baš intenzivnoj turneji. Upamćen među ljubiteljima tenisa u Srbiji po tome što je Novaka namučio u polufinalu turnira u Tel Avivu 2022. godine i eliminisao Alkaraza sa Mastersa u Parizu prošle – Rus ove godine ima 6 pobeda i 8 poraza, od kojih su mnogi nastajali u prvim kolima turnira na tvrdoj podlozi na otvorenom ili u dvorani. Od zvučnijih imena ove godine je dobio igrače koji se bore za povratak u formu – Evansa i Švarcmana, uzeo set Runeu u Roterdamu, ali se sve ostalo može svesti na šansi da neke setove protiv više rangiranih igrača učini neizvesnijim. Jedini meč koji je ove sezone odigrao na šljaci, 41. Rus je dobio upravo ovde protiv kvalifikanta Munara iz Španije (7-5 6-1) gde drugi set daje razloga za poverovati da će Roman učiniti sve da meč sa Novakom učini što dužim, a samim time i neizvesnijim. Iz loših nedavnih iskustava u tom smislu sa Fokinom i Musetijem, kao i zbog činjenice da je današnji meč prvi u sezoni na podlozi sa kojom ima odnos prožet “mešanim emocijama” Đoković bi u tom slučaju dobio pravi izazov – koji bi mogao da bude podjednako opasan i koristan.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ono što Novaku treba u Monte Karlu i ovom delu sezone je što veći broj kvalitetnih takmičarskih mečeva kroz koje će ući u ritam, osetiti lopticu, prilagoditi svoje kretanje i udarce tempu igre na ovoj nepredvidivoj podlozi i varirajućim vremenskim uslovima, strateški rasporediti snagu i naći pravu proporciju između preko potrebne ofanzivnosti i (za šljaku esencijalne) stabilne igre sa osnovne linije, pronaći “dubinu” terena kroz korišćenje spina i tražiti prave prilike da se izađe na mrežu, odnosno odigra u ovoj vrsti tenisa veoma utilitarni “drop šot”. Što se servisa tiče – na šljaci je faktor snage umanjen zbog dubljeg odskoka na mekoj podlozi, ali nije potpuno zanemarljiv, dok su preciznost i varijacije u stilu i pravcu ono što se najviše “ceni” i posle čega se poeni osvajaju taktički, iz što kraćih razmena. Umanjen faktor snage servisa Novaku je donosio prednost u aspektu igre po kojem je do ove sezone (i fantastičnih Sinerovih, Alkarazovih i Medvedevljevih statističkih pokazatelja) bivao neprevaziđen – riternu – pa će biti zanimljivo videti da li je Novak povratio preko potrebnu brzinu reakcija i kretanja koja mu je vidno nedostajala protiv Sinera u Australiji i Vukića i Nardija u Americi.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Dobro otvaranje meča za Novaka protiv Safiulina bi u ovom slučaju značilo samo uspešno prelaženje prvih stepenika ka vrhu, a ne nužno i već viđene pobede – jer će Safiulin nastojati da što duže ostane u razmenama, učini svoj servis što izazovnijim i parira nekim varijacijama u igri Novaku kako bi kod njega izazvao zamor, nestrpljenje, iznuđena rešenja i fatalnu nesigurnost. Stoga bi najbolji igrač sveta trebao da (uprkos vlažnim i sporim vremenskim uslovima danas u Monaku) što ubedljivije nastavi započeto, ne skida “stopalo sa gasa” i što ubedljivije dobije ovaj meč, čime bi svojim daljim rivalima poslao poruku da su motivacija, fizička pripremljenost, samopouzdanje i ambicije opet na najvišem “Novakovskom” nivou. Problemi već u prvom setu prvog meča na šljaci su svakako mogući (i izuzetno nepoželjni), jer bi sugerisali i nedostatak svežine uz izostanak samopouzdanja, pa bi povratak u meč bio i potvrda “gladi” za takmičenjem i pobedom koja ove sezone nije primećena na njemu karakterističnom nivou. Novak će tražiti pouzdana rešenja kroz agresivnost sa osnovne linije, otvaranje uglova koji bi terali Safiulina na trčanje, greške i iznuđene poteze, kraćenje poena kroz dobar servis i izazovni ritern i pametne izlaske na mrežu i “dropovanje”. Uspeh kroz alternativna scenarija bi od njega pre svega zahtevao dobru fizičku pripremljenost, upornost i verovanje u svoje teniske prerogative i veličinu – pa je zbog svega toga pretpostavljeni tok ovog meča veoma zanimljiv za analizu i dalje projekcije njegovih nastupa na šljaci. Novak je svakako favorit, ali u ulozi koja će od njega zahtevati da to prvo dokaže – samome sebi, uz kompaktnu i sveprisutnu podršku koja se očekuje od njegovog stručnog štaba i prisutnih najbližih.

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Miša Kecmanović pred sobom ima enigmu u liku i delu osvajača prošlonedeljnog turira u Marakešu, pobednika još 3 turnira na šljaci, finaliste Mastersa u Madridu i još dva turnira na najsporijoj podlozi – Matea Beretinija. Ni jedan od njih u Monte Karlu nije ostvario neke posebne uspehe (Miša – samo 1. kolo 2021 i 2023, a Mateo – drugo kolo istih godina), ali je obojici imperativ boljeg plasmana na ovom turniru posebno važan, jer je nekadašnji 6. Igrač sveta iz Italije trenutno tek 84., a Srbin (najbolji plasman 27.mesto) tek na 66. mestu ATP liste. U njihovom jedinom meču do sada pobedu je odneo naš as, verovatno jednu od najslađih za njega (4. kolo Mastersa u Indijan Velsu, 2:1 u 3 paklena seta) i najbolnijih za simpatičnog Italijana, koga od tog perioda muče povrede, loša forma i veliki pad samopouzdanja. Ta 2022. je bila odlična za Mišu, ali su prošla (uz tek nekoliko izuzetaka) i aktuelna bile značajno ispod njegovih standarda, pa se sa nužnim oprezom priželjkuje da stvari krenu na bolje i to – što pre. Početna premisa da bi to moglo i moralo da se dešava tokom tek započele evropske turneje na šljaci nije baš povoljna po našeg tenisera jer je dobro poznato da mu je ona daleko od omiljene, ali je podmirenje njenih posebnih zahteva upravo ono što Miši treba i za ostatak sezone – samopouzdanje, koncentracija, konceptualno i taktičko razmišljanje, istrajnost (sa osnovne linije), pametna agresivnost (uz snažan I precizan forhend), stabilan servis i ritern i fizička pripremljenost – kako bi dobro raspoloženje na terenu i optimistički pogled na svoju igru mogli da uslede. Nadajmo se da će igra i sportska sreća danas biti uz Mišu, i da će pobedom protiv Beretinija sa sebe skinuti “Italijansku kletvu” posle spomenutih poraza u prvim kolima upravo protiv Fonjinija i Musetija.

foto: Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osvajanje sunčanog Marakeša posle 5 uzastopnih pobeda je lep znak za Beretinija i njegove brojne ljubitelje koji ne mogu da isčekaju njegov nastup danas na Centralnom terenu “Ranije III” Monte Karlo Kantri Kluba, ali ne mora sa sobom da nosi previše toga izuzetno pozitivnog za njegove šanse za trijumf u vlažnim uslovima za igru danas. Kasno je Italijan stigao u Kneževinu, održao tek dva treninga (od kojih jedan jutros, po rominjanjućoj kiši) i sigurno “vapi” za prilagođavanjem, što bi moglo da se odrazi na spremnost za njegov nastup u meču protiv brzog protivnika čiji bi udarci zahtevali značajnu fizičku fleksibilnost (od onih niskih pa do brzih kojima se otvaraju dalji uglovi terena) kako ne bi ušao u kontra-ritam i rezultatski zaostatak već sredinom prvog seta. Uslovi za poslednji trening sigurno nisu ništa povoljniji ni Kecmanoviću, ali je svakako bolje za obojicu da su osetili u kojim uslovima će igrati nego da su im sunce i brža podloga jedino prethodno iskustvo sa šljake pred današnji meč. Vlažna podloga i vazduh podrazumevaju sporije servise, manje probojne udarce, duže razmene, loše i niže odskoke, moguće saplitanje o podlogu i povrede, više raznih nepredvidivih situacija, teško uspostavljanje ritma igre, više neizvesnosti i izazova, te će subjektivni osećaj i upornost biti ključni da se glad za pobedom utoli. Kao i u slučaju Novaka, ako Miša bude uspešno otvorio meč – sigurno će biti nagrađen (možda i pobedom u dva seta) ako bude uspeo da se održi pri tom ritmu i u nastavku, ali će morati da ima mentalnu pripremljenost za pojavu raznih “baksuza” koji su u ovim uslovima skoro zagarantovani. U svakom slučaju, ovo bi bila sjajna i veoma ohrabrujuća pobeda za srpskog asa, pa se nadamo da će ona u njemu pobuditi sve potrebne motive i igru na željenom nivou.

foto: EPA/JOEL CARRETT

Inače prebogat program trećeg takmičarskog dana u Monte Karlu i dalje čeka da se nebo smiluje nad igračima i publikom, a sadržaće mečeve bivšeg osvajača Stena Vavrinke sa De Minorom kao uvertiru – i Zvereva i Ofnera za kraj nastupa na Centralnom terenu. Stadion Prinčeva će ugostiti nekadašnjeg finalistu Davidovič-Fokinu i Kordu, osvajača Eštorila Hurkača i mladog Britanca Drejpera, legendarnog Monfisa i neugodnog Australijanca Tompsona (pobednika nad Nadalom u njegovom za sada poslednjem meču sezone u Brizbejnu) i perspektivne Fisa i Musetija. Teren 2 je podjednako zanimljiv za praćenje, uz mečeve najboljeg kineskog igrača Žižen Ženga i Amerikanca Hirona, tradicionalnih “šljakaša” iz Južne Amerike Đarija i tek pristiglog Ečeverija i sedmi meč Štrufa i Ćorića (4-2 za Nemca), dok je preostali singl meč dana između (sada) kvalifikanta Bautiste Aguta i Diaza Akoste zakazan za Teren 9, na kome će se (pored Terena 10) odigravati mečevi dubla – u kojima se izdvajaju nastupi petih nosilaca Gonzales-Skupski (protiv legendarnih Maua i Vaselina) i ponovo objedinjenih petih nosilaca Kravica i Puca protiv karakterno zanimljivog para Bublik – Manarino.

Cirada je napokon skinuta sa Centralnog terena u Monte Karlu, i nadajmo se da se više neće navlačiti danas.

Kurir sport / Vuk Brajović

