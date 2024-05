POSLEDNJI PLES NADALA NA ROLAN GAROSU? Spektakl na samom startu - Rafa protiv Zvereva!

U jednom od najvažnijih dana za najveći teniski turnir na šljaci sezone u ovom veku, uzbuđenja na terenima Rolan Garosa će se smenjivati kao pokretnoj traci – a prštati od teniskog umeća na sve strane.

Ne da ih ni juče nije bilo – pre svega misleći na neverovatnu pobedu Mutea nad 16. nosiocem Đarijem ostvarenom u atmosferi prave Francuske revolucije i, nažalost, poraza tek operisanog Lasla Đerea od Sinerovog dželata iz 2023. Altmajera posle za njega rekordnih 5 sati i 4 minuta igre – ali se ono što je na meniju danas teško može porediti sa bilo čim u svetu sporta danas.

foto: R4924_italyphotopress / imago sportfotodienst / Profimedia

Osvajač 14 Trofeja Musketara Rafael Nadal vraća se prvi put na svoj omiljeni Šatrije od kada je poslednji put na istom mestu podigao titulu 2022. Uz neverovatnih 112 pobeda i samo 3 poraza (od koja su 2 “delo” Novaka Đokovića) Nadal je u svih svojih dosadašnjih 18 nastupa ovde dospeo barem do 3. kola, a u aktuelnom obrtu teniske sudbine se 11. Put (7-3 Nadal) sučeljava sa trenutnim svetskim brojem 4. Sašom Zverevim a da nije među nosiocima turnira. Njihov poslednji meč ovde u polufinalu te godine obeležila je teška povreda zgloba Nemca koji je krajem drugog seta (6-7, 6-6) morao da preda meč u kome je bio najkonkurentniji na ovom turniru do sada protiv njegove žive legende. Zverev nije izgubio u poslednjih 6 mečeva na šljaci, osvojivši Masters u Rimu, dok će Nadal nastojati da, za početak, po prvi put u svojoj karijeri ne izgubi dva meča uzastopce na turneji na ovoj podlozi. Samo jednom je Zverev bio bolji od Nadala na njegovoj omiljenoj podlozi (četvrtfinale Madrida 2021.) ali će danas nastojati da iskoristi zamah izuzetne forme i probije Nadala čije fizičko stanje je najveća enigma u svetu tenisa danas. Nemac je jedini igrač koji je na poslednja 3 turnira uzastopce ušao u polufinale, a prošle čak kao 22. nosilac došao do meča sa Rudom u kome se Norvežanin po drugi put uzastopce kvalifikovao za veliko finale na Šatrijeu, tako da bi – uprkos neverovatnom pritisku teniske javnosti i sudskog procesa koji je počeo protiv njega u Nemačkoj – Zverev imao pregršt razloga za samopouzdanje i verovanje u pozitivan rezultat njemu sigurno najizazovnijeg meča na početku jednog Grend slema u karijeri.

foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / Profimedia

Danas ćemo uživati i u meču najvećeg konkurenta za osvajanje prvog mesta na ATP listi po prvi put, trenutno drugoplasiranog “heroja nacije” Janika Sinera protiv veoma neugodnog Kristofera Jubenksa (Siner 1-0, Ju Es Open 2022.). Siner je aktuelni osvajač jedinog Slema odigranov ove godine (tek drugi Italijan u istoriji Open ere), a u slučaju Novakove neuspešne kampanje ovde bi postao prvi iz redova “azura” koji bi seo na čelo ATP karavana u istoriji (od 1973.). Optimističan pred Rolan Garos ove godine bio je i finalista iz 2021. Cicipas, koji danas otvara turnir mečom protiv nekada opasnog Fučoviča (Cicipas 2-0). Grk je ostvario 13 pobeda (uz 3 poraza) na šljaci, uz osvojeni Monte Karlo i finale Barselone – a ovde je u poslednjih 5 nastupa dogurao barem do 4. kola. Mađar je do sada ostvario 3 pobede i 30 poraza protiv Top 10 igrača, prethodno ovde pobedivši tadašnjeg broja 5 Medvedeva u prvom kolu 2020.

Mogući protivnik našeg Novaka je ljubimac domaće publike Gael Monfis (12 ATP titula, 2 godine u Top 10 ATP liste), koji danas otvara svoje 17. učešće na ovom turniru uz 38 pobeda i 15 poraza i nastup u polufinalu 2008. Protivnik mu je senzacija iz prošle godine, Brazilac Šejbut Vužd (ili ti Sejbot Vild) koji je kao najniže rangirani igrač (172. na svetu) od 203. Petera Korde 1998.eliminisao u prvom kolu svetskog broja 2 Medvedeva u prvom kolu (a izgubio kao junior ovde od našeg Kecmanovića u četvrtfinalu 2017.). Gael bi se pobedom pridružio zemljacima Gaskeu, Muteu i Mileru u drugom kolu ovogodišnjeg Garosa. Još jedan Francuz (i dalje tinejdžer, i to najbolje plasirani na ATP listi) koji će danas nastojati da im se pridruži je 38. igrač sveta Artur Fis, koji će igrati protiv njemu veoma dobro poznatog Arnaldija – boljeg u Njujorku prošle i Majamiju ove godine. Da li će i ovaj Rolan Garos biti razočaravajući za svetskog broja 5. Danila Medvedeva i jednog od 6 osvajača Grend slem turnira koji se nalazi u žrebu ćemo saznati danas posle meča sa Dominikom Kepferom. Rus je pobedio Nemca u sva 3 dosadašnja meča, i nastojaće da tek treći put u poslednjih 8 nastupa uđe u drugo kolo za njega najbaksuznijeg Slema u karijeri. Medvedev je malo “zavoleo” šljaku posle osvajanja Rima prošle godine, ali je ovde pred svojim najvećim testom posle pet eliminacija u prvom kolu i tek jednim četvrtfinalom 2021. (bolji Cicipas).

Frenetična domaća publika će nastojati da bude jedan od odlučujućih faktora i u mečevima Uga Gastona i Bena Šeltona i Van Aša i Šapovalova (prvi susreti u karijeri), dok sigurno neće biti mirna ni u mečevima 18. nosioca i broznanog sa olimpijade u Tokiju Hačanova i srčanog Indijca Nagala i Argentina Kačina i polufinaliste Rima Tomija Pola. Beluči i Tiafo se takođe sreću prvi put u karijeri, kao I par Kovalik – Giron i kvalifikanti Mišolić – Virtanen, odnosno dojučerašnji sunarodnici Ševčenko i Karacev. Zapravo su jedino Nišioka i Ože Alijasim dobro poznati protivnici (Kanađanin 3-2 ali Japanac jedina pobeda na Rolan Garosu 2020.), jer prvi put ukrštaju rekete danas i Pursel i Skvajer, Južnoamerikanci 20. nosilac Baez i kvalifikant Heide i Rusovuori i Kvon. Po jednu pobedu u isto toliko mečeva imaju ove godine veoma nestalni Museti protiv Galana, Nori protiv Kotova (šljaka, Barselona 2023.) i Van de Sanšlup protiv Fonjinija (Rolan Garos 2022.), dok Fransisko Serundulo ima 2-1 protiv Janika Hanfmana (uz pobedu ovde prošle godine od 3:0).

foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

U mečevima prvog kola naših asova, Kecmanović ide na njemu dobro poznatog Monteira (izgubio dobijen meč u Rimu pre nekoliko nedelja, pobedio ga 2021 u Buenos Airesu) i trebao bi da iz proživljenog i naučenog konsoliduje igru kojom će izbeći ulazak u neizvesne periode meča i na vreme praviti i održati brejkove protiv energičnog Brazilca). Uz Mišu danas nastupa i nekada 23. Igrač ATP liste Dušan Lajović u prvencu protiv Safiulina – i predstavlja igrača sa mnogo više teniskog pedigree (2 ATP titule na šljaci, 4. kolo Rolan Garosa i Australijan Opena). Rus je početkom ove godine bio 36. igrač sveta, eliminisao Alkaraza prošle godine sa Mastersa u Parizu, Cicipasa u Marseju i mučio Đokovića u polufinalu Tel Aviva, ušao u četvrtfinale Vimbldona tek kao 92. igrač na rang listi, i dobijao Medvedeva, Hačanova i Rubljova više puta kao junior. Da Duci može protiv svakog na ovoj podlozi pokazao je više puta u svojoj karijeri, ali I Safiulin poseduje slične kvalitete – pa bi našem igraču bilo od izuzetne važnosti da prvo sebe ubedi u konačni uspeh i izbegne fatalni pad koncentracije i takmičarskog elana u bilo kojoj fazi ovog meča, što smo prečesto viđali kod tenisera njegovih neospornih “ol-raund” karakteristika. Servis I konverzija prilika za osvajanje poena će biti glavni pokretači u igri Kecmanovića i Lajovića, a za stabilan tok igre – što manji broj grešaka sa osnovne linije, smirena glava i atleticizam koji će otvoriti mogućnosti za raznovrsan napad i efikasnu odbranu i kontraudarce. Sve ostalo bi pružilo poziciju komfora protivnicima i podiglo samopouzdanje da ovoga puta mogu da pobede igrače koji su, realno, bolji od njih – pa se nadamo da će posle današnjeg dana Srbija imati dvojicu tenisera u drugom kolu ovogodišnjeg Otvorenog prvenstva Francuske u tenisu.

foto: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Kod dama se apsolutna favoritkinja za ponovno osvajanje ovog turnira Poljakinja Švjontek i treća nositeljka Gof susreću sa mladim izazivačicama Žanžan (Francuska, 108. na WTA listi) odnosno Avdejevom (# 208) u verziji lakšeg treninga za obe, dok će šesta nositeljka Sakari i deseta Kolins igrati više neizvesne mečeve protiv #88 Gračeve (Francuska) odnosno zemljakinje Dolejahd (#66) u meču koji če odrediti protivnicu naše Olge Danilović u drugoj rundi. Ovde omiljena osma nositeljka Žabur igra protiv posebno pozvane Vikeri iz SAD (#124, Vikeri 1-0) bez previše straha od izazova koji Amerikanka predstavlja na ovoj podlozi, dok će sjajan meč za gledanje biti deseti susret između uspešnjie Pliškove i 15. nositeljke Svitoline, gde je Ukrajinka nanizala 4 uzastopne pobede protiv nekada redovne top 10 igračice iz Češke za odličan uvod u ovaj kvalitetan meč. O novoj ljubavi Janika Sinera Ani Kalinskajoj danas će se pisati iz teniskog ugla posle meča sa domaćom igračicom Burel (Francuskinja 1-0, Melburn 2021.) dok će se u sudaru još dve Francuskinje Fero i Pari (2-2) igrati za prestiž i važne bodove iz plasmana u drugo kolo Slema. Peta nositeljka Vondrušova i aktuelna šampionka Vimbldona protiv svoje današnje protivnice Masarove (Španija) ima jednu pobedu u isto toliko mečeva, i nastojaće da se još jednom približi najboljem rezultatu karijere sa 14 pobeda na Slemovima iz prošle godine. Momentalni elan i entuzijazam su “iks-faktori” u ženskom tenisu, pa nije nemoguće da će ove mečeve krasiti rezultatski neizvesni pasaži igre, kao i poneko iznenađenje.

Kurir sprot/Vuk Brajović

00:50 PRIZOR KOJI JE RASPAMETIO BEOGRAĐANE! Novak brusi formu za Rolan Garos