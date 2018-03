HARI I BORA: Arena je za splavaruše! DARA BUBAMARA: To puno košta, a vaše vreme je prošlo!

Hajrudin Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, smatra da je beogradska arena poput splava na kojem se održavaju žurke, čime je prozvao kolege koji u toj hali imaju koncerte.



Muzičar iz Bosne stigao je u Beograd da bi najavio svoj nastup u Sava centru, ali je pred novinare izašao neraspoložen za priču. Međutim, rado je potkačio kolege koji ovog proleća imaju koncerte u najvećem prostoru u srpskoj prestonici.

- Beogradska arena je postala stvar prestiža, meni to liči na žurke na splavu. Odnosno, to je postao prostor za održavanje zabave, a Sava centar je mesto za kulturu. Ne mislim da je to loše i ne želim da vređam pevače koji pevaju u Areni. Jednostavno, mislim da ljudi u Arenu idu da se zabave, a u Sava centar da bi slušali muziku. Trebalo bi rok, džez i bluz muzika da imaju svoj prostor u Beogradu - rekao je Varešanović.



Bora Đorđević za Kurir kaže da Hari nije u potpunosti u pravu, mada i on smatra da danas svako može da organizuje koncert u Areni.

- Nije baš tako kao što on priča. Doduše, i Kurta i Murta pevaju u Areni, ima pevača koji pomere binu 50 metara napred da bi hala izgledala puna. Arena jeste prestižno mesto za koncert i ne bih se složio da je to vašar. Problem je što tamo sviraju ljudi koji objektivno ne mogu da je napune - smatra frontmen Riblje čorbe.



Dara Bubamara, koja će 21. aprila održati koncert upravo u Areni, burno je reagovala kada smo joj preneli Harijeve i Borine izjave:

- Nikad nisam bila u fazonu da pričam to je fuj ako nešto ne mogu da uradim! Teška su vremena i onaj ko nastupa u Areni mora da bude veoma popularan zato što je velika kriza. Ne bih se složila da je to u fazonu splavova jer puno košta, ozbiljne su pripreme. Boba je legenda i stvarno ga volim, ali šta se javlja Hari Mata Hari?! On ni u ono vreme kada je bio slavan nije punio Arenu, a kamoli sad. Sjajan je pevač i obožavala sam ga kao klinka, sad sam se baš razočarala. Pozvala bih ga da mi bude gost, da vidi kako je pevati pred punom halom!



Šerifovićka besna HARIJU BIH SVAŠTA MOGLA DA KAŽEM!

Marija Šerifović najavila je koncert u Areni, a na opasku Harija Varešanovića kratko je poručila: - Šta znači to - splavari? Uf, sad bih mogla svašta da mu kažem, ali neću! foto: Damir Dervišagić Kurir / I. Ercegovčević

Foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Kurir

Autor: Foto: Damir Dervišagić , Foto: Dragan Kadić