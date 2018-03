(VIDEO) VRIŠTALA I KIDALA SE OD BOLA, HTELA DA UMRE: Kija otkrila kako joj je bilo kad je videla da je suprug vara sa Lunom

Kristina Kija Kockar prošla je pravi pakao zbog Slobe Radanovića. Naime, razgovarala je sa Anom Korać i otkrila joj kako se osećala kada je videla da je suprug vara sa Lunom Đogani.

Kija je u nekoliko navrata dok je pričala bila na ivici suza.

"Bilo mi je baš teško", rekla je Kija i dodala da joj je najviše žao što je Slobodan povredio njenu porodicu i nju.

"Htela sam da umrem! Kažu mama i baka da nisam ja kriva, naravno da nisam kriva. To su neki bolni trenuci u životu i onda kada gledam ovo sve, ja gledam da mama ne plače kada ja plačem. Da se baka ne nervira, on zna koliko je mene povredio. On je povredio moju najužu porodicu i mene. Baka me gleda kako plačem i doživljavam poniženje", žalila se Kija.

Kija je rekla da je njoj najgore kada se njeni najmiliji nerviraju zbog nje.

"Taj trenutak kada sam se ja kidala i one se kidaju zajedno sa mnom i meni bude još gore. Meni dođe da vrištim od bola nekada, ne da plačem", rekla je Kija i opisala kako je izgledao trenutak kada je saznala za Slobinu prevaru pred kamerama.

"Kada sam saznala prvi put da su se poljubili, ja sam bila u kolima, vraćala se od drugarice, vrištala i plakala! Molila se. Rekoh: "Bože molim te pomozi mi" Nije to bilo plakanje, nego ne možeš da dišeš, kidaš se! Znaš kako je meni teško ovde da suzbijem to. On ne shvata šta je uradio, ja njega znam", rekla je Ani Kristina.

