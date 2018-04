STOJA SE PRESELILA U SELO: Sve više poznatih tako pronalazi mir, a evo šta kaže njen muž!

Dok mnoge pevačice spas od estrade, pronalaze u skupim putovanjima i šopingu, folk zvezda Stoja Novaković svoj mir pronašla je u svom rodnom selu Perlezu.

Iako je folkerka davno napustila svoj zavičaj, srce joj ostalo u Perlezu, te poslednjih godina više tamo boravi nego u Beogradu sa svojim mužem, uspešnim arhitektom Igorom Jovanovićem.

"Stoja obožava svoj ranč u Perlezu. Tamo uglavnom provodi vreme preko nedelje. Jedino ako ima neka snimanja, ona je u Beogradu, vikendom putuje na nastupe. Međutim, čim sleti na aerodrom, ona beži tamo. Ne voli grad uopšte", otkriva izvor blizak pevačici i dodaje:

"Pored toga što se tamo oseća kao svoj na svome, njoj neizmerno prijaju mir i spokoj koje nosi malo mesto iz kojeg je potekla, te samo tamo može da napuni baterije za sve izazove koje nosi njen posao. To seosko imanje je spasava od ludila koje vlada na estradi, od stresnog i napornog posla jedne pevačice. Stalna putovanja, snimanja, treba to podneti, a ona to ovako radi. Često ume da kaže da bi poludela da joj nema njenog sela, gde pobegne od brzog i ludog života u gradu", kaže izvor.

Nakon smrti roditelja Stoja je porodičnu kuću renovirala i od nje napravila pravu oazu mira. Stoja svoj ranč, koji je od srpske prestonice udaljen svega 40-ak kilometara, na otprilike pola puta između Beograda i Zrenjanina, ne voli da pokazuje u javnosti. Tek ponekad okači na društvene mreže poneku fotografiju, i to iz dvorišta, jer unutrašnjost kuće čuva samo za sebe.

Ne želi tu kuću da slika. Hoće da sačuva bar to parče privatnosti. Inače, tamo je zaista predivno. To je imanje sa puno cveća sa prostranom baštom. Iako mnogi misle da je to neki luksuz, naprotiv, ta kuća ne odskače preterano od okoline po izgledu, samo što je digut veći zid oko kuće da bi se sačuvala privatnost. Stoja je baš takvu kuću htela u seoskom maniru, skromniju, jer već u gradu ima jednu od koje zastaje dah. Tamo je stvarno srećna i uvek nađe neku zanimaciju. Ona trenutno tamo organizuje da se u dvorištu poseje trava i još neke pojedinosti u vezi sa uređivanjem dvorišta. Nju to ispunjava. Najradije se u grad ne bi ni vraćala, ali mora zbog Igora, koji ne voli selo", završava izvor.

Stojin muž je potvrdio da Stoja živi na selu, a on u gradu i da tako funkcionišu već godinama.

"Kad je proleće i leto, ona je više tamo nego u gradu. Ide tamo da leči živce (smeh). Ja sam lično mislio da će vremenom ređe tamo ići, ali ona tamo ide sve češće. Ona je pokušavala deset godina, koliko smo zajedno, mene tamo da navuče, da me navikne, ali nije joj pošlo za rukom. Ja odem tamo, ali ne mogu dugo ostanem. Odem na dan-dva najviše. Izdržim duže pod vodom nego tamo. Nisam sa sela i ne prija mi boravak tamo, a ona voli tamo da bude više nego bilo šta drugo", kaže Igor Jovanović.

Stoja ima u planu da se još nekoliko godina intenzivno bavi estradom, a onda da ode u penziju i da scenu prepusti mladim muzičkim nadama. Ona se tome veoma raduje, jer planira da se tada i zvanično odseli iz Beograda i u potpunosti da uživa na svom imanju na selu.

