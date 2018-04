LUKA LAZUKIĆ PRE NATAŠE TUKAO I DRUGE: Natašin muž zbog nasilja u klubu TRAJNO PROTERAN IZ Amerike!

Luka Lazukić, suprug pevačice Nataše Bekvalac, 2011. godine izazvao je incident u Njujorku, nakon čega mu je navodno trajno zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države.

Naime, Lazukić je navodno pre sedam godina uhapšen u Njujorku pošto je pretukao američkog državljanina u jednom tamošnjem noćnom klubu. Luka je tada priveden i u policiji je proveo 48 sati, nakon čega je deportovan za Srbiju uz izrečenu kaznu trajne zabrane ulaska u SAD.

Do incidenta između Luke i pomenutog mladića došlo je zbog devojke koja je bila u njegovom društvu, a kojoj je Lazukić uporno prilazio pokušavajući da pleše s njom.

Podserimo, između petka i subote Lazukić je došao kući iz kluba i u pripitom stanju je istukao suprugu Natašu Bekvalac, koja je nasilje prijavila policiji. evačica je zadobila lakše telesne povrede, a Lazukiću je određena mera zabrane prilaska do 30 dana i ako to prekrši IT stručnjak završiće u pritvoru.

