LUKA LAZUKIĆ PRVO JE PRETUKAO NATAŠU, A SAD JE DONEO ŠOKANTNU ODLUKU: Napuštam Srbiju čim se razvedem!

Luka Lazukić odlučio je da napusti Srbiju čim se razvede od Nataše Bekvalac. On se požalio prijateljima da mu je svega preko glave i da nema nameru više da boravi u Beogradu.

foto: Damir Dervišagić

"Luka je rekao da nema nameru da ostane u Srbiji. I on posle svega želi brži razvod, a nada se da će proći sa uslovnom kaznom. Sad mu je krivo što je zbog braka s Natašom zapostavio mnoge koje je u međuvremenu izgubio. On kaže i da je uložio novac u njenu kuću u Čeneju i tražiće da mu vrati svaki evro koji je dao. Ona tvrdi da to nije tačno, već da je ona podigla kredit za završetak radova", kaže naš izvor blizak Lazukiću.

Kurir.rs/Lj. Stanišić/Foto Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir