(VIDEO) KIJA OPALILA MIKIJU ŠAMAR DVA PUTA, KAMERE SVE SNIMILE: Neće vam biti jasno kada vidite zbog čega je to uradila!

U rijalitiju u poslednje vreme sve češće izbijaju svađe između takmičara, a nekoliko puta je došlo i do fizičkog okršaja.

Ovaj put u pitanju su bili Kristina Kija Kockar i Miki Đuričić, koji su mirno stajali u dvorištu, a onda je takmičar imao čudan zahtev, a to je da mu udari šamar.

"Molim te, neka boli, ja to volim", rekao je Đuričić, a onda je Kija učinila svoje.

Kada je ona to uradila, zamolila ga je da proba opet, na šta je Miki pristao i imao zanimljiv komentar.

"Tebi je to jako?! Al' boli... Ej, znao sam da me voliš", izjavio je on, a nije poznato zbog čega je želeo da Kristina to učini.

A post shared by ⭐️Kristina Kockar⭐️ (@kijazadrruga) on Apr 22, 2018 at 4:05pm PDT

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir