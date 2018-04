(VIDEO) LUNI POZLILO, GUBILA DAH, GUŠILA SE U SUZAMA ZBOG KIJINOG PRIZNANJA: Sloba je moj! Ne mogu da živim bez njega

Kristina Kija Kockar je u toku noći, kada su svi zadrugari imali prilike da vide i čuju razgovor koji je obavljala sa Lunom Đogani, otkrila nešto što je cela Srbija žarko želela da čuje, a svi takmičari ostali su šokirani posle svega što je ova ukućanka priznala.

Kija je priznala da još uvek voli Slobu Radanovića, a činjenica je da je to bila noć za pamćenje s obzirom na to da su svi pogledi bili uprti u njih. Kako nije mogla da podnese Kristinine reči koje je upućivala Slobi, ona je izašla napolje, jer nije želela da svi vide njene suze.

"Glava me zabolela, ništa mi nije jasno! Od samog početka sam uz vas, sve sam proživljavala sa tobom. Prosto, ne mogu da skapiram šta se trenutno dešava i da li je ovo moguće. Mislim, ti si to sve osetila, to je najveći problem", rekla je Luna.

"Tvoji roditelji treba da znaju kako se osećaš! Briga te za kamere. Logično je da mu ne veruješ, nemaš realnu sliku! Sve ti se poremetilo u trenutku samo. Šta je tebi najveći problem?", pitala je Teodora.

"Ja spavam, jedem, delim parče hleba sa njim, osećam njegovu emociju, sve! Ja po njegovoj faci vidim da... ne znam, zbunjena sam skroz, to je meni problem, veruj mi - pričala je kroz plač Luna".

"Samo mi je to što moja majka ima nervne slomove zbog mene! Žena koja me je ceo život pazila, ona me rodila, činila je sve da mi ništa ne fali! Došla sam ovde da zagorčam sebi život i njima i to samo zato što sam se zaljubila, on je sve što sam želela u životu i ono što sam tražila. Završiće u bolnici zbog mene, sve sam čula. Odlepila sam više od svega, on je moj, moj, moj! Ja ne mogu da zamislim život bez njega napolju", plakala je Luna.

