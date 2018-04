(FOTO) ONA JE NJEGA VOLELA ČISTO, ON JE ŽELEO DA SE DOČEPA SLAVE: Gagi Đogani ŽESTOKO napao Slobu, a onda BRUTALNO optužio Kijinu mamu

Otac Lune Đogani Gagi Đogani teško pada kada gleda svoju mezimicu samu i uplakanu jer se boji da će se Slobodan vratiti zakonitoj ženi.

Naime, pošto je Slobodan Radanović čitav prethodni dan proveo sa svojom suprugom Kijom Kockar, pošto im je saopšteno da joj je preminuo otac, na Instagramu se oglasio Gagi Đogani i dao podršku svojoj ćerki.

foto: Pritnscreen/Inastagram

"Beše to ne mnogo davno. Kleli se u ljubav dvoje mladih. Ona je njega volela čisto i snažno, on je želeo da se dokopa slave. I pre toga ona beše Luna Đogani. Ona beše poznati brend. On mukica nepoznati pevač. Posta popularan i dobi krila. Sramotnim svojim postupkom uništi život mlade devojke. Dobi pomoć kume Vanje i mame Nadice koje zatrovaše i ono malo ljudskosti ako je imao u sebi. Digni se Lunči ko Feniks iz pepela, takav ti nije potreban", napisao je Gagi.

Zanimljivo je da je Gagi pre toga napisao još jednu objavu gde je napisao da smatra da su Kijina majka i kuma Vanja iznanipulisale Slobom i rekle mu da njegovi roditelji žele da se vrati njima, ali je tu objavu i izbrisao.

"Neke stvari ne mogu da se sakriju izgleda. Sloba se skroz promenio?! Pouzdano. Kijina majka i Vanja su izmanipulisale Slobu napolju i rekle da Draginja i Dušan žele da se vrati Kiji, što je laž. I nabili mu osećaj krivice da je kriv za smrt Kijinog oca", poručio je Gagi.

foto: Pritnscreen/Inastagram

Kurir.rs/Aleksandar Jovanović

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) POKAŽI MIŠIĆE: Goca i Raša se opustili u kolima, njima nikad nije dosadno!

Kurir

Autor: Kurir