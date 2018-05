ŽIKA NIKOLIĆ PIŠE ZA KURIR: Sabornost i nepristajanje

Ove nedelje sve je vezano za Kragujevac. Ima i zbog čega. Prošla su dva veka otkad je tadašnja kasaba sa 193 kuće postala prva prestonica u modernoj Srbiji, na Đurdevdanskoj skupštini u selu Vračevšnica. Odlukom nepismenog, ali mudrog kneza ispisan je put do prvog ustava, prvih novina, prvog suda, teatra, prve sijalice upaljene u Srbiji.

Teško je pobrojati šta je sve prvi Kragujevac imao u modernoj srpskoj državi. Ali danas neću o tome. Niti znamenitim Kragujevčanima - od vojvode Radomira Putnika, preko diplomate Jovana Ristića, do glumaca Mije Aleksića i Mirka Babića.

Pričaću o Milutinu i njegovoj biblioteci. Priča koja nadahnjuje i ostvarivanje sna koje je, eto, i u ovoj našoj Srbiji moguće. Otkad je iz sela Dren na Kosovu i Metohiji došao u Kragujevac, borio se za opstanak gazdujući mnogim kafanama. Odatle je otišao u legendu. Bezbroj je duhovitih priča ostalo iza ovog natprirodno inteligentnog čoveka koji je drugovao sa svima - od radnika do predsednika države, od uličara do akademika, glumaca, pesnika, boema..

Otuda se izrodila i zaživela humanitarna akcija u "Biblioteci kod Milutina", čiji sam ponosni promoter, a koju je inicirao moj prijatelj, legenda srpskog glumišta Petar Božović.

Zadužbinu dobročinstva nadogradili su njegovi naslednici, sinovi Stavra i Miloš, zajedno sa majkom Ljubinkom. Tog dana daje se krv onima kojima je to najpotrebnije. I tog dana, ovde u srcu Šumadije, u boemskoj kafani, pobede sabornost i nepristajanje na otuđenost propisanu nevidljivom rukom savremenog načina života. Nađe se tu i četnika i partizana, i policajaca i navijača, i sudija i osuđenika. Svi u jednom redu, mirno i strpljivo čekaju da daju krv. Da se bez prekih pogleda posvete preuzvišenom činu - da se pomogne drugima. Kako nas naša vera odvajkada uči.

Otuda bi mnogi mogli, počev od političara, da prisustvuju ovakvim svetkovinama na kojima se vide velikodušnost, kreativnost i snaga srpskog naroda. Imali bi šta da nauče.

Do sledeće nedelje iz prve srpske prestonice i "Biblioteke kod Milutina"

Vaš Žika

Kurir/foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir