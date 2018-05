ŠOKANTNO PRIZNANJE SLOBINIH PRIJATELJA: Slobi se spremaju batine čim izađe iz rijalitija, A TO NIJE SVE!

Sugrađani Kije i Slobe imaju podeljena mišljenja o bračnom raskolu Radanovića i Kockar. Nažalost, jedan od vernih gledalaca "Zadruge" iz Zrenjanina ispričao nam je da se boji da bi Slobu po izlasku mogli da sačekaju i fizički ugroze opasni tipovi koji su revoltirani time šta je uradio Kiji.

- Ako stvarno pratite rijaliti, čuli ste kad je Sloba pitao Kiju: "Da li ti to meni pretiš?" tokom jednog njihovog razgovora u poslednje vreme, a i Miljana je jednom, takođe u "Zadruzi", ispričala da se Slobi spremaju batine po izlasku - rekao je gospodin koji je insistirao na anonimnosti, i dodao:

- Kija i njena majka poznaju mnogo jake ljude u ovom gradu. Najdramatičniji rasplet situacije takođe smo čuli od srednjovečnog Zrenjaninca, koji je, uzimajući sve u obzir i odlično poznavajući pevača i njegovu porodicu, istakao da bi Sloba mogao da podlegne prtitisku i da naudi sebi, te je rekao:

- Videli ste da Sloba gubi samokontrolu kad je pritisnut, ako se ovako sve nastavi i ako ga žene ne ostave na miru, mogao bi da sam sebi naudi. Strašno je što je tako, ali ja na taj način vidim stvari.

Prijatelji Slobodana Radanovića pokušali su da mu na sahrani Kijinog oca šapnu šta treba da radi i preneli mu poruku od oca: „Brate, ostavi obe, nijedna ti ne treba”".

- Rekao sam Slobi na brzinu koliko su okolnosti to dozvoljavale da treba da peva, a ljubav da batali. Kija i Luna ga razvaljuju, ne zna gde je šupalj. Pobedu je zaslužio kao niko, napravio im je šou od rijalitija, ali i sebi cirkus od života. Zaradili su pare na njemu, sad je red da se revanširaju i podrže ga kao neviđeni talenat i najjačeg pevača mladih generacija - ispričao je jedan od trojice Slobinih drugara koji su ga, kaže, ispratili kad je odlazio u rijaliti.

Mladi Zrenjaninci koji željno iščekuju Slobin povratak u rodno mesto ističu da Sloba ni u najluđim snovima nije mislio da će toliko biti u žiži, a istakli su da strašno žale pevačeve roditelje jer se loše snalaze u medijskoj pompi i teško podnose sve što se njihovom sinu jedincu događa pred očima miliona gledalaca.

Jednog od Slobinih najboljih drugova zatekli smo u porodičnom domu Radanovića, gde smo želeli da saznamo kakav bi rasplet događaja roditeljima doneo najveći spokoj.

Iako nije želeo da se fotografiše i da otvoreno govori za medije, Stefan Obradović je ponovio sve loše navode o Kristini Kockar, ali je istakao da joj je na sahrani izjavio saučešće.

- Nisam video svojim očima da Kija vara Slobu, ali ljudi kojima verujem govore da su sigurni u to. Ona nije za mog druga, i to je to. Nije dobra za njega i vrši loš uticaj. Na sahrani sam joj prišao i izjavio saučešće jer mi je to bilo ljudski, budući da se ona i ja znamo - rekao je Stefan Obradović.

