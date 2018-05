GEORGIEVA ŽENA NAŠLA NA PODU BEZ SVESTI: Pevaču pozlilo, vilica mu je bila ukočena, iz modrih usana curila mu je voda! HITNO PREBAČEN U BOLNICU

Vlado Georgiev hitno je primljen u Urgentni centar nakon što ga je nevenčana supruga Milica pronašla na podu u besvesnom stanju.

Pevač je dramu doživeo 7. maja, a u bolnicu ga je Hitna pomoć dovezla u 22.50 sati. Njemu je iznenada pozlilo u porodičnom domu, a njegova žena je pozvala lekare.

- Ekipa je na pevačevu adresu stigla pet minuta posle poziva. Zatekli su ga na podu. Bio je bez svesti, iscrpljen i bled. Vilica mu je bila ukočena, iz modrih usana curila mu je voda. Medicinski radnici su mu odmah izmerili puls i prevezli ga u Urgentni centar. Pri dolasku u bolnicu, pevačeva supruga je zamolila da mu se stavi marama preko lica kako ga niko ne bi prepoznao - tvrdi izvor i dodaje da je Georgiev primljen kao hitan slučaj.

- Odmah ga je pregledao internista, a zatim i neurolog. Bio je u veoma lošem stanju. Medicinska sestra mu je dala infuziju i izmerila puls. Nakon sat i po vremena, pevač je došao sebi. Njegova supruga je sve vreme bila uz njega. Brisala je suze sa lica i videlo se da se uplašila za njegov život. Iako joj nije bilo svejedno, nije pravila dramu, nego ga je masirala po rukama. Osmehnula se tek kada je Vlado progovorio - tvrdi izvor i dodaje da je pevač napustio Urgentni na svoju odgovornost.

- S obzirom na to da je pevač bio u teškom stanju, lekari su želeli da ga zadrže u bolnici i da mu urade detaljne analize. Međutim, kada je čuo da treba da bude hospitalizovan, on je insistirao da na svoju odgovornost napusti bolnicu. I Milica ga je molila da posluša lekare, ali on nije hteo. Na svoju odgovornost potpisao je papire i sa suprugom napustio Urgentni - završava izvor.

Pevač Vlado Georgiev se nije oglašavao po ovom pitanju.

