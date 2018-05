PLENILE POGLEDE, NA ŽELJKA SKORO PA ZABORAVILI: Jelena Tomašević i Jovana Joksimović zapalile Crnu Goru! Društvo im pravila ONA!

Posle zavrsenog koncerta u Ulcinju lep provod u drustvu dveju divnih dama #brankanevistic i @jjovanajoksimovic 🌹 #jovanajoksimovic #jelenatomasevic #zeljkojoksimovic #concert #ulcinj

A post shared by Jelena Tomasevic Bosiljcic (@jelenatomasevic_official) on May 18, 2018 at 4:22pm PDT