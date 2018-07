ĆERKA MILIĆA VUKAŠINOVIĆA SE PREDOZIRALA, A ROKER JE U MLADOSTI PROŠAO KROZ PAKAO DROGE: Šmrkao sam, duvao, pio viski i k.rvao se... TOTALNI RAZVRAT

Ćerka Milića Vukašinovića je pre dva dana pronađena mrtva u stanu u Sarajevu. Kako se pretpostavlja i kako pokazuju prvi nalazi, Maja Avdibegović je najverovatnije izvršila samoubistvo tako što se predozirala velikom količinom droge ili lekova.

Maja je godinama imala problem sa zavisnošću od droge, a pre nekoliko meseci dogodio se njen prvi pokušaj samoubistva.

- Ono što svi roditelji koji imaju decu narkomane moraju da shvate jeste da taj pakao počinje da prolazi onog trenutka kada sam narkoman odluči da se skine. Pre toga ne postoji nikakav trajni lek. Ta deca moraju da nađu jak razlog i motiv da se vrate na pravi put. Moraju da se zaljube ili da im se nešto lepo dogodi, što će im dati volje da bace to đubre od droge. Roditelj mora da bude spreman da vidi svoje dete predozirano i mora mnogo truda da uloži u njegovo ozdravljenje - ispričao je jednom prilikom Milić.

foto: Zorana Jevtić



Milić je takođe imao problem sa narkoticima i alkoholizmom, a o periodu kada su droga, seks i alkohol bili njegovo drugo ime, često je govorio.

- Ne kajem se, jer je takva moja priroda. Lečio sam se od alkohola, ali sve je to bilo pre Suzane. Već pet godina ne pijem. Voleo sam taj period kada je bilo totalno ludilo, a najviše ku*vanje. Alkohol je dobar, jer sutra ženi možeš da se pravdaš. Ako si tezan, onda nemaš opravanja. To se najčešće dešavalo kada sam bio u Londonu. Tamo sam šmrkao kokain, duvao i pio viski. To je bio totalni razvrat - ispričao je roker pre nekoliko godina.

foto: Privatna Arhiva

