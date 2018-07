IVAN I MILJANA SU SE ČULI POSLE POROĐAJA, ODLUČILA JE DA LI ĆE MU DATI DA VIDI SINA: Miljanina mama otkrila detalje porođaja, a onda OVO poručila GOCI TRŽAN! (FOTO)

Nekadašnja učesnica rijaliti programa "Parovi" i "Zadruga", Miljana Kulić, porodila se i na svet donela sina Željka, a njena majka Marija je otkrila detalje Miljaninog porođaja, ali i njenog razgovora sa ocem deteta, Ivanom Marinkovićem.

Iako se sinoć porodila carskim rezom, Miljana je već jutros bila na nogama.

"Sve je super prošlo, Miljana je odmah jutros ustala, čak je tražila i cigaretu. Doneli su joj bebu, doji je, sve je odlično", kaže Marija Kulić za i dodaje:

"Oduševila se kad je prvi put ugledala Željka. Odmah ga je stavila na grudi, ljubila u glavicu, govorila mu "ti si moja bebica lepa". Još je u šoku zbog anestezije, a jutros smo razgovarali sa pedijatrom, pregledali su ga, super je, zdrav je, sve je u redu. Vadili su mu krv, laboratorija je isto u redu, čekamo danas da nam jave koja je krvna grupa".

Miljani je termin za porođaj bio 3. avgusta, međutim Željko je na svet ipak došao nedelju dana ranije.

"Doktorka je rekla da bi dobio još 250 grama da je bio do 3. avgusta, međutim Miljana je zapela i govorila lekarki "ne mogu više, nemojte da dobijem bolove dok vi niste tu", priča Marija.

Ona otkriva i da se Miljana čula sa ocem svog deteta, Ivanom Marinkovićem, bivšim mužem pevačice Goce Tržan.

"Nešto su se malopre dopisivali. Rekao joj je da će doći, da mora da nađe nekog ko će da ga doveze u Niš danas ili sutra, ako ne danas, onda sutra sigurno. Pitao je da li može da dođe u bolnicu da vidi bebu".

Rijaliti učesnica u više navrata izjavila je da Marinkoviću neće dozvoliti da se upiše u matičnu knjigu rođenih kao otac deteta, a njena majka priznaje da se njen stav za sada nije promenio.

"Ništa se nije promenilo, on može da joj brani posle da ide na more sa detetom, morala bi za sve da dobije dozvolu od njega. Ima i onih koji hoće da ucenjuju, da namerno teraju inat, šta joj to treba", kaže Marija.

Goca Tržan pre nekoliko dana izjavila je da Miljanin sin neće biti brat njenoj ćerki Leni, a Marija Kulić je na to imala oštar odgovor, jer, kako kaže, u to oni ne treba da se mešaju.

"Oni ne moraju da se viđaju, ko kaže da moraju. Velika je razlika u godinama, kada porastu ako se potraže, videće se. Nema potrebe da mi nešto insistiramo na tome", kaže ona.

Marija Kulić dodala je i da je Miljana primila veliki broj čestitiki nakon porođaja, da sa bebom planira da nastavi život u Nišu, kao i da će u "Zadrugu 2" sa Željkom ući jedino uz posebne uslove.

"Jedino sa bebom bi ušla u "Zadrugu 2", samo ako budu posebni uslovi za bebu. Morala bi da ima svoj apartman, kupatilo, da može da ga doji", završava Miljanina mama.

