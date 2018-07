ĆUTALA VIŠE OD GODINU DANA! ZORICA BRUNCLIK O SVIM SITNIM PREVARAMA MUŽA KEMIŠA: Niko nam ne veruje da smo TAKVI KAKVI SMO!

Pre malo više od godinu dana, pevačica Zorica Brunclik donela je jednu važnu odluku i promenila svoj život iz korena! U pitanju je režim ishrane, zbog koje ona sada izgleda bolje nego ikada pre.

"Mnogo sam smršala i hvala vam što ste primetili! Trećeg jula je bilo tačno godinu dana otkako sam korigovala ishranu. Nama, zapravo, jedna klinika šalje obroke. Prvo nam je nekoliko meseci slala ručak i večeru, a sada samo ručak. To je divna, ukusna hrana, i Kemiš i ja kao đaci to sve poštujemo. Samo što Kemiš malo nešto i doda uz to, ali ja ne", rekla je ona sa osmehom, ističući da ne vara kao njen voljeni suprug.

foto: Dragana Udovičić

Ove dijete Zorica se pridržavala i na odmoru, na koji je otišla sa suprugom i naslednicom Zlatom.

"Ovo je sada učenje da jedeš da bi živeo, a ne da živiš da bi jeo. Ovo sam uradila da se preorijentišem da u budućnosti imam takav način ishrane. Dok sam bila na odmoru u Italiji, jela sam školjke, škampe, rakove, to je dozvoljeno. Jednom nedeljno može da se jede i piletina, a ja sam u Italiji sebi dala četiri dana", rekla je ona, pa objasnila: "To sam uradila zato što tog meseca nisam nijednom pogrešila, i onda sam čuvala ta četiri dana, tako da sam lepo spojila. I jedanput sam pojela parče pice, to nije strašno".

Supružnici su put u Italiju iskoristili i da obnove garderobu, da prati njihove nove linije!

"Ćerka Zlata je uvek zadužena za moju garderobu i odevne kombinacije. Bili smo na sedmodnevnom odmoru u Milanu, Veneciji i Lido di Jesolu, i normalno da smo u Milanu išli u kupovinu. Onda je Zlata molila Boga da ovih dana ne bude pretoplo, kako bih mogla da obučem ovo odelo", otkriva pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Inače, Zorica i Kemiš ne kriju svoju ljubav, a njihova ćerka Zlata svakodnevno dokumentuje njihove romantične trenutke pa ih deli putem društvenih mreža!

"Stalno kažem ćerki: 'Zlato, ti si gori paparaco nego da nas neko stvarno snima'. Ona nas špijunira tako. Kaže mi: 'Mama, meni niko ne veruje da ste vi takvi kakvi jeste", izjavila je ona.

1 / 4 Foto: Printscrin Instagram

(Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir