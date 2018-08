SVI ŠOK DETALJI IZ ŽIVOTA MILJANE KULIĆ: Ovaj pevač ju je udario pesnicom zbog uhođenja, završila je na psihijatriji, ali to nije SVE!

Učesnica i prva trudnica rijalitija zaintrigirala je javnost svojom pojavom i ličnošću.

Miljana Kulić nedavno je rodila sina Željka, čiji je otac bivši muž Goce Tržan - Ivan Marinković. Rijaliti zvezda je istakla da je veoma srećna što je postala majka, ali njen životni put nije bio nimalo lak.

Ona je u prošlosti uhodila pevače i pretila im je zbog čega je na kraju završila na sudu.

"Uhodila sam pevače i pretila sam im, ali samo u šali. Jednom sam im poslala poruku da će im se creva vući po gradu. Jurila sam Darka Lazića, Dušana Svilara i Mišela Gvozdenovića. Onda su me prijavili policiji i ja sam završila na sudu. Odlučeno je da idem na psihijatrijsko lečenje sa slobode. Išla sam kod psihijatra i tamo smo razgovarali. Prepisali su mi i terapiju, ali je psihijatar smatrao da mi nije potrebna. Ja sam samo htela da privučem pažnju", ispričala je Miljana Kulić i iznela detalje o psihijatru.

"Tamo idu i normalni ljudi. Sa mnom je bila jedna žena koja se razvela, a drugu je ostavio dečko. To su samo neke faze u životu kada ti je potrebna strućna pomoć. Verovali ili ne, meni je tamo bilo super. Baš sam se vezala za te žene. Kada je tata došao po mene posle tri dana, ja sam plakala. Želela sam još tamo da sedim", priznala je Kulićeva.

Kulićeva je ispričala i da je grešila što je jurila za svima njima, a posebno je prepričala slučaj sa Mišelom Gvozednovićem.

"On je jako nasilan. Ja sam se zaposlila i u Čačku u jednoj kafani kako bih mu bila blizu. Znate, jedino u kafani daju dnevnice istog dana, dok na drugim mestima daju mesečno platu. Ja sam sav taj novac trošila na taksi kako bih se vozila oko njegove kuće. Kada dođem ispred kapije, ja mu pošaljem poruku da se vidimo. Jednom je izašao, zgrabio me iz taksija i udario me pesnicom u nos. Počela je krv da mi teče. Kada sam pošla da pozovem policiju, on je to već uradio. Kada je policija došla, rekao je da sam psihopata i da me nije on udario. Mene su stavili u auto i odveli me u stanicu u Čačku, gde sam provela jednu noć. Nikako nisam mogla da dokažem da me je on udario. Ali nije samo on nasilan, takvi su i njegovi roditelji. Pre dve godine su oni izleteli iz kuće i počeli da gađaju i šutiraju taksi. Moju mamu su nazivali ružnim imenima", govorila je Kulićeva za "Alo".

Ona je pričala i da neće više da uhodi poznate već će da pokuša da pronađe normalnog dečka koji nije pevač. Ipak, još nije pronašla sreću u ljubavi.

