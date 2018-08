GORDANA DŽEHVEROVIĆ OTKRILA PRAVI RAZLOG ZAŠTO SU TEODORA I ANĐELO RASKINULI: Smetala im je njihova ljubav! UNIŠTILI SU IM VEZU! (VIDEO)

Majka mlade pevačice Teodore Džehverović, o čijem se raskidu sa bivšim cimerom iz Bele kuće i manekenom Anđelom Rankovićem već neko vreme priča, otkrila je pravi razlog kraha njihove ljubavi, u koju su se još iz zadrugarskih dana kleli.

Ona je ispričala pred milionskim auditorijumom sve što zna, ističući da je to "iz pouzdanih izvora".

"Želim prvo, pre svega, da pozdravim Anđela, gde god bio. Iskreno sam ga zavolela, drag mi je postao, verujem u njega. To što se piše da je prevario Teodoru, to nije tačno. To što se slikao, znači dečko ima prava da se slika. Ja mu verujem, ono što on kaže ja verujem, zato što je uvek bio iskren prema meni, prema Teodori je uvek bio iskren. Mnogi hejteri su protiv te veze. Toliko poruka dobijamo u jednom danu... za nju pišu ružno, pa isti pišu za njega ružno... Nekome je zasmetala ta ljubav između njih dvoje. Oni su mladi i nisu izdržali taj pritisak. I tak ose završilo. Teodora je rešila, on se složio s time", izjavila je gostujući u emisiji" Zadruga, narod pita" Gordana Džehverović.

foto: Printscreen

Napominjući da je sasvim normalno to što je on izlazio dok je Teodora bila poslovno zauzeta, te da i te kako ima ljudi koji bi poželeli da se slikaju sa njim, smatra da je bilo pojedinaca koji su takve situacije koristili s lošom namerom.

"Stavili su tačku, a da li su to tri tačke ili je to jedna tačka to ćemo da vidimo", zaključila je ona.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir