NEDA UKRADEN ISKRENO: Pevačica progovorila o estradi, godinama, porocima, pa se dotakla Slobe i Kije!

Neda Ukraden leto provodi u svojoj kući u Lepetanima, a društvo joj, pored unuka, prave i komšije Goran Bregović i Željko Samardžić, koji imaju vile u Bokokotorskom zalivu.

Prezadovoljna je svojim životom i karijerom i priznaje da ima samo jednu neispunjenu želju.

"Popularna sam i dan-danas u mnogo zemalja i fali mi samo što nisam bila na Evroviziji. Moja pesma Zora je svanula prevedena je na čak 13 jezika, što znači da je prihvaćena od mnogo drugačijih kultura, i to je trebalo plasirati kroz Evrosong. Etno-pop su pevali Milan Stanković, Joksimović, Marija Šerifović i drugi…", kaže Neda.

foto: Zorana Jevtić

Muž Dragane Mirković vam je mnogo pomogao posle rata.

“Ne viđam ni nju. Poslednji put smo se videle u njenom novogodišnjem programu. Da, Toni je divan čovek, našao mi se kada sam imala problem i dok sam živela Beču. On je mnogima sa estrade pomogao. Ja se družim uglavnom sa Čolom, Bregom, Samardžićem… To je normalan svet koji mene uvažava, a i ja njih, i mi ne pričao o estradi. Nama je estrade preko glave, pričamo o hrani. Sa njima volim da pričam o hrani i piću", rekla je pevačica.

To vam je, znači, jedini porok! Jeste li probali drogu?

“Ko ne voli da popije dobro vino, to je nama normalno. Meni je šoping jedini doping, a drogu nikad nisam probala i svi koji je koriste znaju da sam ja protivnik toga. Dešavalo mi se da ljudi u mojoj blizini koriste drogu, da su bili hapšeni zbog toga ili se kockaju, ali ja to nikada nisam radila. Ni kazino ne volim, meni je to neviđeni smor. Prosto mi je jasno da ću izgubiti, a više volim da potrošim pare na odeću, dobar restoran ili putovanje", izjavila je Ukradenova.

foto: Zorana Jevtić

Mislite da ljude više zanima život Kije, Lune i Slobe od vašeg?

"Svako vreme ima svoje junake, heroje, idole. Ne mislim da baš svakog pojedinca zanima život Kije, Lune i Slobe, možda postoje i neki koje zanima moj život i život zvezda iz vremena kada su se pevale neke drugačije pesme", kaže pevačica.

Mnogi kažu da se ne oblačite shodno svojim godinama.

"Starenje je pitanje uma, a ne rodnog lista. Koliko si mlad u glavi, da li o životu imaš stav kao mlada i energična osoba ili kao starac od sto godina! Ja mogu da budem samo primer da žene mojih godina mogu da izgledaju veoma dobro i prirodno, da budu srećne i zadovoljne i mnogi treba da se ugledaju na mene. Ja oblačim jedno za nastup, drugo za pozorište ili tenis… Ženama moje generacije bila sam zaista veliki uzor i volela bih da napravim modnu liniju za 40 plus, to mi je želja", rekla je.

Gledali ste "Zadrugu"?

"Nisam stalni gledalac rijalitija jer kad dođem uveče kući, odgovorim na mejlove i legnem jer ne želim da slušam psovke. Gledala sam emisije u kojima su bili glavni akteri Zadruge i shvatila sam da je brak Kije i Slobe jedna strašna prevara sa užasno mnogo psovki i sujete. Shvatila sam da je to odlično koncipirana igra i zamlaćivanje naroda. Ja te ljude ne poznajem i ne bih htela da se ogrešim o bilo koga, ali moje mišljenje jeste da je to podvala lažnog braka i lažne ljubavi", izjavila je Neda.

foto: Damir Dervišagić

Da li ste vi ikada bili žrtva nasilja?

"Da li ti ja ličim na ženu koja bi dozvolila tako nešto?! Našem mentalitetu je teško da shvati da niko nije vlasnik druge osobe. Pogotovo je muškarcima teško da to shvate", kaže pevačica.

