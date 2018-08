GOVORILA JE DA TREBA DA NAUČI DA POSTOJE DEVOJKE KOJE NE BALAVE ZA OŽENJENIM: Sada je Rada otkrila da je dobijala BRUTALNE uvrede zbog Lune!

Pevačica Radmila Rada Manojlović važi za nekog ko nema dlake na jeziku, te je poznato da je tokom trajanja rijalitija "Zadruga" komentarisala učesnike

Dok je Luna Đogani u rijalitiju bila u zabranjenoj vezi sa oženjenim Slobom Radanovićem, Manojlovićeva je bez dlake na jeziku jednom prilikom poručila Đoganijevoj da treba da nauči da postoje devojke koji ne balave za oženjenim muškarcima.

S obzirom na to da je poznato da blogerka ima veoma ostrašćene fanove, pevačica je otkrila da je od njih dobijala brutalne uvrede.

"To je bilo kada sam komentarisala „Zadrugu”, a dobro je poznato da rijaliti ima ostrašćenu publiku. Čak i ako nekome uputiš kompliment, drugi odmah misle da si ti protiv drugih i da im želiš nešto loše. Mnogi su to lično shvatali i mnogo sam negativnih komentara brisala. Pokajala sam se zbog svega toga, jer šta mi to treba u životu da tri dana brišem komentare zluradih ljudi, koji, eto, žele mene da nauče pameti i da je sve ono što oni misle ispravno", rekla je Rada.

