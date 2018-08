DUBAI, DOHA, BALI – EGZOTIČNE DESTINACIJE DOSTUPNE SVIMA VEĆ OD 259€!

Sanjate da se otisnete u nesvakidašnju avanturu u nekom dalekom kutku naše planete? Želite da iskusite sve čari dalekih plaža i toplih mora, a uz to i da upoznate neku novu kulturu? Već više od dve decenije turistička agencija „Travelland“ ispunjava sve vaše želje, pa ove jeseni možete posetiti neke od egzotičnih destinacija po veoma povoljnim cenama!

Raskošni Dubai mnoge posetioce oduševljava svojim dugim plažama sa najfinijim peskom, čistim morem, kao i pejzažima ukrašenim najneverovanijim građevinama. Ako želite da iskusite duh tradicije i savremenog načina života „Travelland“ nudi fenomenalne ponude samo za vas!

Na čuvenom Palminom ostrvu u Dubaiu pozicioniran je luksuzni hotel Royal Central The Palm 5*. Hotel ima privatnu plažu i nudi uslugu visokog kvaliteta, a uz sjajnu „Travelendovu“ ponudu dostupan je po neverovetno niskoj ceni od čak 469€!!! Ne propustite ovu jedinstvenu priliku koja traje do 24.8.2018.

Za sve zainteresovane koji žele da posete Dubai, „Travelland“ je pripremio sjajne ponude u kojima možete ostvariti sjajne uštede i do 70€ po osobi. Ove hit ponude traju do 24.8.2018. i zato ne čekajte već rezervišite svoj idealan odmor. Hotel Sheraton Jumeria Beach 5*, izgrađen u prelepom ambijentu na samoj peščanoj plaži, pleni lepotom i bogatstvom sadržaja za posetioce svih uzrasta. U njemu možete odsesti od 5 do 10 dana, a dostupan je po ceni već od 545€! Iz kategorije pet zvezdica izdvaja se još jedan luksuzni hotel - Dukes Dubai. Ovaj moderni hotel izgrađen je na poluostrvu Palm Jumeirah i izlazi na božanstvenu peščanu plažu. Poseduje bazen, restorane internacionalne kuhinje, brojne barove, klub za decu, salu za sastanke i još mnogo toga. Savršeni odmor možete rezervisati po neverovatnoj ceni, već od 379€! U delu grada Dubai Marina Mall, godinama unazad posetioce privlači prelepi hotel Marina Byblos 4*. Nudi fenomenalnu uslugu, savršenu zabavu kao i opušteni odmor u luksuznom spa centru. Ovaj hotel može biti vaša stanica u bajkovitom Dubaiu po ceni već od 339€. Ako želite da iskusite buran život ovog velelepnog grada, dobar izbor je hotel Auris Inn Al Muhanna 4* smešten u trgovačkoj i poslovnoj četvrti Al Barsha Heights. Uslugu visokog kvaliteta možete dobiti po neverovatnoj ceni već od 289€! Iako izgrađen u staroj gradskoj četvtri, Bur Dubai, Citymax 3* predstavlja moderan hotel bogat raznovrsnim sadržajima koji omogućavaju opušten i bezbrižan boravak u njemu. Smeštaj u ovom hotelu možete rezervisati po ceni već od 259€!!!

Ako vas u isto vreme privlače duge peščane plaže i čisto more, a sa druge strane i velike urbane sredine, pravi izbor za vas predstavlja i Doha. Ovu prestonicu najbogatije države sveta „Travelland“ je prepoznao kao idealnu destinaciju i za vas izdvaja ponude koje ne možete odbiti!

U samom centru Dohe nalazi se luksuzni hotel sa 5 zvezdica Sheraton Grand Doha. Sa vrha hotela pruža se zadivljujući panoramski pogled na Persijski zaliv. Ima privatnu plažu kao i 9 restorana gde možete probati specijalitete iz raznih krajeva sveta uz mogućnost obedovanja na plaži ili čak samom krovu. Hotel nudi raznovrsne sadržaje za razonodu i rekreaciju svih gostiju, a vama je dostupan po ceni već od 499€! Jako dobar izbor prdstavlja hotel St Regis 5* smešten u zapadnom delu zaliva. Gostima su na raspolaganju božanstvena privatna plaža i brojni sadržaji koji omogućavaju kako dobru zabavu, tako i opušten odmor. Sobe su prostrane, elegantno dekorisane i nude osećaj udobnosti i spokoja. Ovu oazu mira možete priuštiti već po ceni od 559€! Iz bogate „Travelland-ove“ ponude izdvajaju se hoteli sa 5 zvezdica kao što su živopisni Banana Island Resort do koga se dolazi trajektom kao i luksuzni InterContinental na najdužoj privatoj plaži u Dohi. Idealan odmor uz prvoklasnu uslugu u InterContinental hotelu možete rezervisati veoma povoljno već za 389€! Požurite jer akcija traje do 24.8.2018.!!!

„Ostrvo Bogova“, kako još nazivaju Bali predstavlja jednu od najatraktivnijih oaza tropske Indonezije. Turistička agencija „Travelland“ pripremila je fenomenalne ponude za svakoga ko je željan avanture i dalekih egzotičnih destinecija.

U mestu Legian na Baliju smešten je šarmantni hotel Legian Village 2*. Od gradskih plaža Padama, Legian i Kuta deli ga nekoliko ulica, a u blizini hotela nalaze se mnogobrojne prodavnice, barovi i restorani. U prelepom ambijentu i uz odličnu uslugu doživećete trenutke za pamćenje. Za ovaj hotel aktuelna je fenomenalna akcja – ukoliko platite avio kartu i transfere za polaske od 12.9. do 17.10., dobijate smeštaj u hotelu GRATIS, a sve to po ceni od 449€!!!

Za sve one koji se opredele za ekonomičan i skroman smeštaj tu je hotel Ibis Bali Legian Street 3*. Od prelepe plaže Double Six Beach udaljen je 1 km, a od Legian plaže oko 1,2 km. Hotel ima trpezariju, bar, bazen kao i salu za sastanke, pristup internetu kao i lepo uređene sobe. U toku septembra i oktobra 9 noćenja u ovom hotelu je po ceni od 5 noći, a dostupan je već za 499€! U prelepom tropskom okruženju Nusa Dua plaže savršenu uslugu, zabavu, odmor i opuštanje pružiće vam luksuzni Nusa Dua Beach & SPA 5* koji je ove jeseni dostupan već po ceni od 919 €. Na plaži poluostrva Tanjug Benoa, okružen tropskim vrtom nalazi se luksuzni hotel Grand Mirage Resort 5*. Od Denpasara je udaljen 30 km. Sadržaj hotela čine bazen, Spa i Thallaso centar, restorani, barovi, teren za tenis, igralište za decu, mini klub, menjačnica i još mnogo toga za udoban boravak. Svaka soba ima terasu ili verandu, kupatilo, klimatizovana je i lepo opremljena, a devet noćenja u ovom hotelu možete ostvariti po ceni već od 765€.

Zainteresovani za posetu Dubaiu, Dohi i Baliju, rezervacije mogu vršiti u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

