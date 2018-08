POZLILO MI JE, BILA SAM SAMA SA ČETVORO DECE: Dušica Jakovljević do detalja progovorila o DRAMI koju je doživela u Hurgadi! (VIDEO)

Dušica Jakovljević pričala je o privatnom životu, ali i o neprijatnosti koju je doživela u Egiptu.

Ona je satima čekala da krene kući na aerodromu, pa je podelila šta ju je sve snašlo.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam objavila storije o tome šta se dešava na aerodromu u Hurgadi. U Egipat se dolazi tri sata ranije. 45 min po Hurgadi smo skupljali putnike i prevoz do aerodroma se nije pojavio. Stigli smo na aerodrom i shvatili smo da nešto nije u redu jer nigde nikoga nije bilo. Bilo je hladno, nikoga nije bilo i infopult je bio prazan. Otišla sam do policije. Užasna je kontrola i baš su obazrivi. Posle objašnjavanja da želim da znam da li ćemo poleteti, a on je rekao da nema nikoga od onoga kod koga smo se čekirali", rekla je Dušica i dodala:

"Jedina ja vilenim i sama sam sa četvoro dece i jedno smo želeli da znamo da li naš let ide ili ne ide. Posle petog odlaska da proverim šta se dešava mi je pozlilo. Rekli su mi da oni ovde imaju Hitnu pomoć, a ja sam se pozvala na svoju karijeru i rekla da radim za veliku uticajnu kuću, najveću na Balkanu", rekla je Dušica.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir