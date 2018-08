MIA BORISAVLJEVIĆ JE NAJSEKSEPILNIJA MAMA, A SADA JE VREME ZA ODMOR SA BOJANOM: Poznati par ide u Egipat, a evo gde će biti Ema!

Mia Borisavljević pre pet meseci donela je na svet prvo dete, devojčicu kojoj su njen izabranik Bojan Grujić i ona dali ime Ema.

Otkako je ćerka ušla u njihov život, on se potpuno preokrenuo, ali Mia ipak jednu stvar i dalje radi po starom - pravi hitove.

Mia je u maju počela da nastupa, ali s obzirom da sada kreće sa radom i promocijom albuma, otkrila nam je kako će uspeti da uskladi majčinstvo sa poslom:

"Sad će biti gusto sa albumom, promocije, emisije i beba, ali ja sam se pripremila na to, i psihički a i fizički se pripremam, treniram (smeh). Idemo na jedan kraći odmor za par dana, idemo Bojan i ja, kad kažem odmor znači ne ide beba (smeh). Idemo u Egipat i lekari nam nisu odobrili da beba ide, rekli su da je rizično, ali ona će biti na planini, ide u Valjevo kod bake i biće joj lepo", sigurna je pevačica.

Miju su pitali i da li njena ćerka pokazuje afinitete ka muzici, a ona je kroz osmeh odgovorila:

"Ema kad je nervozna ili kad ne mogu da je smirim, ja upalim neku muziku i igram ispred nje, njoj je to fascinantno i to obožava ili igramo ispred ogledala zajedno, uživa u tome. Ne znam da li će imati afinitete ka muzici, ali ka igranju očigledno hoće. Mislim da će biti muzikalna s obzirom da je iz muzičke porodice, a i ja sam pevala do sedmog meseca, tako da je ona navikla na buku i sve", iskrena je bila Mia.

