ŽENA I TAŠTA MI GLUME ZA OSKARA! Kalinić zapanjio detaljima iz privatnog života, a da čujete šta je tek rekao za MAJKU!

Milan Kalinić šarmom i duhovitim doskočicama odavno je pobrao sve simpatije publike, ali njegovo srce izgleda kuca samo za dame koje igraju kakve uloge u njegovom životu. Naime, u jednoj emisiji razmislio je o tome da li postoji neka životna uloga koju je imao a za koju bi voleo da dobije Oskara, te da li postoji neko u njegovom okruženju ko zaslužuje ovu nagradu, pa izneo detalje iz privatnog života o kojima se malo znalo.

"Svaka žena koja igra ulogu u mom životu igra je vrhunski. Igra je za Oskara i neponovljivo. Da li je to moja sreća, da li imam ja tu neke zasluge, to je nebitno, ali stvarno je tako. Počevši od moje majke koja je odigrala ulogu ne za Oskara, nego za životno delo, potom moja žena koja igra iz dana u dan sve bolje i voleo bih da ta serija traje do kraja života. Što se tiče moje tašte, ona bi trebalo da dobije Oskara za sve, za najbolju akcionu scenu. Moja ćerka je daleko od Oskara, ona mora da se pokaže još, vadi mi mast", rekao je on u "Magazin Inu" Sanji Marinković.

Gosti i publika nisu uspeli da se suzdrže, već su ga ispratili s osmehom.

