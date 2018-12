SENZACIJA U TRAVELLAND-U: Letujte u grčkim hotelima po cenama nižim i do sjajnih 60%!!!

Želite da provedete odmor sa porodicom u Grčkoj uz kvalitetan i udoban smeštaj, a sve to po povoljnim cenama? Na pravom ste mestu jer turistička agencija „Travelland“ samo za vas nudi širok izbor hotela uz sjajne popuste! Iskoristite ovu jedinstvenu priliku koja traje do 8.12.2018. i ostvarite popust i do neverovatnih 60%!!!

Na prelepom poluostrvu Atos, pred samim vratima Svete gore, stotine zadovoljnih klijenata boravi u Alexandros Palace hotelu sa 5 zvezdica . Hotel je pozicioniran na predivnoj, zelenilom bogatoj padini, u okolini Uranopolisa i poseduje privatnu plažu, wellness centar i teniski teren.

Sve sobe su prostrane, klimatizovane i imaju terasu ili verandu odakle se pruža pogled na more. Rezervisanjem odmora u ovom hotelu možete ostvariti popust i od 37%. Sedam noći za dve odrasle osobe i dete do 12 god. ili dve odrasle osobe i dvoje dece do 6 god. po ceni je već od 352€!

Sitonija, drugi prst Halkidikija, velikom broju posetilaca predstavlja najomiljeniju destinaciju za letovanje. Kao jedan od najvećih, najluksuznijih i sadržajima najbogatijih hotelskih kompleksa čitave Grčke, izdvaja se hotelski kompleks Porto Carras u Neos Marmarasu.

Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton , u okviru kompleksa, veoma su udobni, luksuzni i sadrže sve pogodnosti za fantastično opuštanje. Sve one koji požele da predstojeće leto provedu u ovom velelepnom kompleksu očekuje i do neverovatnih 55% popusta!

Na prelepoj peščanoj plaži u mestu Psakoudija na Sitoniji smešten je moderan

hotel Cronwell Sermilia sa pet zvezdica . Hotel u ponudi ima dva restorana, od kojih jedan gleda na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, deo za opuštanje sa bibliotekom...

Sve sobe su prostrane, klimatizovane, imaju satelitsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sef i fen za kosu. Uz popust od 42% dve osobe mogu provesti 7 noći, na bazi polupansiona po ceni već od 606€!

Severozapadno od Neos Marmarasa, nalazi se šarmantno naselje Nikiti, gde se ističu neki od neverovatno lepih hotela. Iz kategorije 5 zvezdica izdvaja se Athena Pallas Village. Smešten je na Elia plaži u prijatnom okruženju i pruža visok nivo usluge koji može zadovoljiti svakog gosta omogućavajući im udoban i jedinstven boravak.

Sa po tri zvezdice izdvajaju se Lilly Ann Beach , Lilly Ann Village i Elea Village , manji hoteli, ali opremljeni sasvim zadovoljavajuće, najpogodniji za opuštanje i odmor od buke i velikih gužvi. Savršeni kutak za odmor, iz „Travelland-ove“ bogate ponude možete potražiti u nekom od pomenutih hotela, a za uplate do 8.12. možete ostvariti i do 27% popusta.

Na zanosnoj Kasndri, odomor iz snova pružiće vam prelepi hotel Aristoteles Beach Resort 4* u Afitosu. Od prelepe peščane plaže sa krupnim peskom i kristalno čistim morem udaljen je svega 300 m. Hotel ima 8 odvojenih zgrada na 3 sprata. Luksuzno opremljene sobe pružaju sve što je svakom gostu na odmoru neophdno.

Potpunijem užitku doprinose i raznovrstan sadržaj poput restorana, brojnih barova, bazena, terena za košarku i šah, a vama sve to može biti dostupno po neverovatnim cenama sniženim i do 60% zato rezervišite odmah! Deset noći za dve odrasle osobe i dvoje dece do 12, odnosno 6, uz All Inclusive uslugu, po ceni je već od 680€!

U letovalištu Hanioti izdvaja se prelepi hotel Grand Otel sa 4 zvezdice . Raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom, restoranom i barovima. Hotel pruža kvalitetnu uslugu, a gostima na raspolaganju stoji veliki broj raznovrsnih sadržaja.

U Haniotiju je, na oko 350 m od plaže, smešten i hotel Grand Victoria 2* . Ovaj ušuškani kutak ima baštu u okviru koje se nalazi i mali bazen. Gosti mogu koristiti ležaljke i suncobrane oko bazena. Između naselja Kriopigi i Kalitea ušuškan je hotel Pashos 3* .

Od prelepe plaže sa belim peskom udaljen je svega 250 m. U hotelu se nalaze kafe bar i bazen sa prostranom terasom i preleom baštom, a iz svake lepo uređene sobe pruža se pogled na more. Ove idilične oaze mira nude savršenu priliku za bekstvo iz svakodnevnih gradskih gužvi, a ako poželite da se narednog leta opustite u nekom simpatičnih hotela očekuju vas i do čak 54% snižene cene na uplate do 8. decembra!

U olimpskoj regiji, na 35 km udaljenosti od mesta Katerini smešten je prelepi hotel Cronwell Platamon Resort 5* . Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m².

Tu je akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Sobe su udobne, prostrane i elegantno uređene, a usluga je na vrhunskom nivou. Sve pogodnosti ovog hotela dostupne su po cenama nižim i do 37%.

U mestu Patra na Peloponezu, željno vas isčekuje prelepo okruženje i neponovljivi sklad hotela Porto Rio 4* . Na samo minut od plaže, okružen zelenilom i sa pogledom na planinu i more, ovaj hotel prestavlja savršeno mesto za opuštanje. Idilično okruženje i usluga visokog kvaliteta dostupna je uz cene niže i do 27%.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

