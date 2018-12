KARLEUŠU SU PROZVALI RODITELJI MALOLETNIKA ČIJE PERVERZNE PORUKE DOBIJA, A ONA IH NE ŠTEDI: Deco, napadnite SEKSI komšinicu, iako imate 10 godina! Zapušila im usta! (FOTO)

Jelena Karleuša je sa svima podelila perverzne poruke koje dobija od maloletnika, pa je morala roditelje da posavetuje da drugačije vaspitaju decu. Ipak, nekima se to nije dopalo, a kao i uvek, pop diva im nije ostala dužna.

S obzirom da su joj roditelji dece rekli kako ih provocira svojim izgledom i provokativnim fotografijama, Karleuša je morala da im "zapuši usta".

"Komentari zbog slučaja gde molim roditelje da povedu računa šta njihova deca rade po društvenim mrežama, šta mi pišu itd. su uglavnom: "Šta si očekivala kada provociraš oblačenjem?" Ja "provociram" decu od 10, 11 godina? Šta dalje da očekujem od ovog društva kada odrasli opravdavaju nenormalno i nevaspitano ponašanje dece. Mi smo društvo koje silovanoj ženi kaže da je sama kriva što je napadnuta jer je nosila kratku suknju. Znači deco, ubijajte, gledali ste to u filmovima, u igricama, to vas je isprovociralo i to je sasvim okej. Evo pitajte mamu i tatu. I slobodno u liftu napadnite seksi komšinicu, sama je to tražila, iako imate samo 10 godina", napisala je Jelena.

