PAVLOVIĆEVA PRIZNALA DA JE NA POČETKU KARIJERE BILA PRGAVA: Naljutila se na Sašu Popovića, pa otišla iza bine da se OBRAČUNAJU! Evo šta je razlog!

Milica Pavlović je pričala o svojoj porodici, a onda je otkrila i koju negativnu kritiku je dobila od svoje bake. Pevačica je pomenula i Sašu Popovića, sa kojim je imala malu nesuglasicu u jednom trenutku.

"Pa, baka zna malo da zanoveta na dekolte, a deka ništa", otkriva Milica kroz osmeh.

foto: Vladimir Šporčić

Milica se potom prisetila jedne od scena iz muzičkog takmičenja i urnebesne scene i razgovora sa Sašom Popovićem nakon njenog nastupa.

"Kada sam imala scensku premijeru za pesmu, po završetku mi je direktor Saša Popović prišao i onda je rekao na mikrofon, pošto je bilo u lajvu: "Bravo Milice, ovo je svetski", a onda se okrenuo kandidatima i rekao: "Ako budete došli do finala i budete bili ovako vredni, kao do sada, vi ćete sve ovo dobiti", ja sam nastavila da se smejem, kao lavica, prgava, još mlađana tada, e onda sam došla iza, bile su reklame i ja sam došla i rekla: "Dobro, direktore, kako da sam ja sad morala da uložim u sve ovo, a oni će dobiti na tacni? Nemam ništa protiv njih, ali što ja ne mogu tako da dobijem sve?" I onda je on rekao: "Ja sam to njima samo tako rekao, naravno da će morati i oni da se trude kao ti i da ulažu", ali eto bila sam malo prgavica u tom momentu", rekla je Pavlovićeva.

foto: Printscreen/Prva

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir