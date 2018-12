POSLE OPERACIJE KIČME, VODITELJKA PROGOVORILA O JOŠ JEDNOJ TRAUMI! ANA PENDIĆ SE PREPORODILA: Kroz život treba gaziti hrabro i na štiklama, sa stilom! (FOTO)

Ani Pendić često upućuju komplimente na račun izgleda, nije oduvek bilo tako. U periodu kada su deca najosetljivija, u osnovnoj školi, voditeljka je imala kompleks zbog visine.

Voditeljka priznaje da joj za dobar izgled ne treba previše truda.

- Imam ćerkicu od pet godina, i to su svi čučnjevi koji mi u životu trebaju. Teretanu nikad u životu videla nisam, jedino jednom za potrebe slikanja, ne znam ni kako su me ubedili. Teretanu prezirem i uopšte taj vid rada na sebi. Takođe, nisam potrčala skoro 20 godina. Jedino što sada, posle operacije kičme, radim vežbe za leđa - iskrena je voditeljka.

- Visoka sam 180 zvanično, a nezvanično možda i više. Mi bivše manekenke i modeli takve smo visine. U osnovnoj školi to je bilo grozno, imam traume. Kada biste mi videli fotografije iz osnovne, sva deca u istoj visini, a ja za celu glavu viša. To je bilo veoma stresno za mene, dok nisam prebacila igricu u srednjoj školi i to prihvatila kao prednost. Nekako mi je to i dalo samopouzdanje, shvatila sam da bolje vidiš sa visine - rekla je Ana Pendić za “TV Magazin“.

Otkrila nam je i kako se sada zdravstveno oseća.

- Kičma mi je fantastično, dobro se slažemo, ona sa mnom, kao i ja sa njom. Sa zdravljem je sve u redu. Čovek nekada upadne u zamku da nema tu bol posle više godina i onda se opusti. Trudim se da budem disciplinovana i zato savetujem sve da lagano vežbaju - dodaje Ana.

Čak i u momentima kada je prolazila kroz težak period zbog operacije kičme koja je bila neophodna, Ana je imala osmeh na licu. Proverili smo da li je on njen zaštitni znak.

- Hvala vam ako vam ličim na nasmejanu osobu, ljudi obično misle da sam hladna i arogantna. Takav nam je sadržaj emisije da moramo da imamo pokriće za to, a ja ga nalazim u hladnom stavu. Što se tiče bolesti, pa zašto bi bilo ko od nas padao u depresiju?! Kroz život treba gaziti hrabro i na štiklama, sa stilom - smeje se voditeljka.

Na pitanje da li više komplimenata dobija od muškaraca ili žena, kaže:

- Ceo život dobijam komplimente, i to više od žena nego muškaraca. Valjda se baviš tim poslom pa moraš da vodiš računa o sebi. Trudim se da izgledam pristojno, brinem o tome šta jedem, ne treniram, ali zaista pazim šta jedem

