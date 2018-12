ŠAKO ZBOG PAKLA SA MINOM VRBAŠKI ANGAŽOVAO ADVOKATA! Skandalozni snimak mu došao glave: Doživeo sam SATANIZACIJU!

Oko Šaka Polumente podigla se ogromna prašina kada je skandalozni klip "Nedostaješ" procurio u javnost protekle godine. Tada maloletna zadrugarka Mina Vrbaški taj snimak je iskoristila, što je i te kako ostavilo traga na pevačev život. Naime, kako ističe, bio mu je narušen ugled, njegova karijera bila je pod znakom pitanja, a zbog svega toga morao je i da angažuje advokata.

"Ja sam tu priču ispričao više puta. Doživeo sam takvu satanizaciju, ne samo ja, već i moja porodica. Moje dete nije moglo da ide u školu, isprozivano je do temelja... Doživeo sam da me se prijatelji odreknu, da me ogovaraju i pričaju o tome samo da bi došli do društvenih mreža i dobili neku popularnost. Jednostavno, svakom je tako nešto dozvoljeno. To su neki trenuci kada ja nisam bio sa porodicom i onda je meni kao muškarcu dozvoljeno sve. To je moj intiman život, ja nikog nisam uvredio, nikog nisam povredio. Moj intimni život i moja privatnost je moja. To je sve namerno smišljeno da bih ja bio devalviran i u medijima i u karijeri", ispričao je on Lavu Pajkiću u emisiji, pa nastavio: "Naravno da je to bilo planirano. Kad sam ja uzeo advokata i kad sam sve preuzeo u svoje ruke dobio sam drugu dimenziju, neko ko je to uradio i postavio mora da odgovara. Ako je meni telefon ukraden i njoj (Mini Vrbaški) nije poslata ta poruka nego nekom drugom, onda mora da odgovara onaj ko je dao to", izjavio je on.

"Ona se javno izvinila za to što je uradila i posavetovala njene generacije da to ne rade. Ona nije znala da će to tako ozbiljno da odjekne, a ja sam u tom trenutku napravio pesmu 'Nedostaješ' koja je obeležila moju karijeru i dala jedan veliki pečat tome svemu, a i ona se tu proslavila. Mnogo mojih kolega koji su popularni kažu: 'Što se meni to nije desilo?'. Na početku su tako i mnoge moje kolege koje sada pričaju tako izbacivale klip gde me imitiraju", istakao je pevač.

Inače, još jedan stravičan događaj ostavio je trag na njegovoj duši. Prisećajući se saobraćajne nesreće koja mu se dogodila pre devet godina, uputio je jedan savet kolegi Darku Laziću, koji se od strahote koja ga je zadesila još uvek oporavlja.

"Ja sam imao jedan veliki udes pre devet godina i to me je dobro ošamarilo. Sreća što nisam bio kriv, ali u svakom slučaju nosim velike posledice", priznao je Šako.

"Darka sam posavetovao jer je dobar čovek i dobar pevač, ima i dobru dušu. Ja kao čovek koji nije sklon porocima, unosim alkohol ponekad i u količini koja meni prija i s tim u skladu sam i savetovao Darka. Moramo da čuvamo, ne samo sebe, već i tuđu decu na ulici. Ja kao javna ličnost moram da vodim računa o ponašanju u saobraćaju, jer time dajem primer drugima", ispričao je on.

