POSLE 9 GODINA SA NJIM MUŠKARCI JE VIŠE NE ZANIMAJU! Tamara Milutinović bez dlake na jeziku progovorila O BIVŠEM

Tamara Milutinović ne krije da je već duže vreme, kako kaže, solo igrač. Naime, jedna ozbiljna veza sada je iza nje, a kako ističe, tako nešto teško se preboli.

"Imam jednu dužu vezu iza sebe. I dalje sam emotivno zatvorena u tom smilu... Nemam neki osećaj za muškarce, niti me to trenutno interesuje. Velika ljubav je iza mene. To se ne preboli tako lako", priznala je Tamara.

O tome da li su je više ostavljali ili je ostavljala ona, imala je da kaže nešto što je malo ko očekivao.

"Devet godina sam bila sa jednim momkom. Mi smo ljubav iz srednje škole. Mi smo se ostavljali međusobno kad se posvađamo", ispričala je pevačica.

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

